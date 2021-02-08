9 بطولات لـ «أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» في فبراير ومارس

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ، أمس، عن أجندة نشاطها حول العالم خلال شهري فبراير ومارس 2021، والمتضمنة 9 بطولات، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها بطولات الرابطة في مختلف قارات العالم، والتي تعد النشاط الوحيد على المستوى الدولي القائم حالياً لاستقطاب طاقات أبطال اللعبة ونجومها، في ظل تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة وأدق البروتوكولات الصحية.

وأكد طارق البحري، مدير جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، والمشرف على تنظيم الدوري العالمي أنه تلقى تعليمات من عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، بإقامة كل البطولات في مواعيدها على ضوء الظروف والإجراءات المتبعة في الدول المستضيفة من خلال التنسيق مع الشركاء المحليين في كل دولة.

وقال: «الأجندة مزدحمة في شهري فبراير ومارس بتسع بطولات، والبداية سوف تكون من البرازيل في 14 فبراير الجاري، وتحديداً من مدينة كوريتيبا التي سوف تستضيف البطولة الوطنية للمحترفين، وهناك إقبال كبير على المشاركة فيها، حيث تجاوز عدد المسجلين حتى الآن 950 لاعباً ولاعبة في مختلف الفئات، وبعد بطولة كوريتيبا سنكون على الموعد مع بطولة أوشيانا كونتيننتال للمحترفين، التي ستقام في مدينة سيدني الأسترالية في 6 مارس، وفي اليوم نفسه ستكون هناك منافسات بطولة كييف الدولية للمحترفين بأوكرانيا، ومن بعد ذلك سوف تستضيف أبوظبي بطولة الرويس الدولية في يومي 12 و 13 مارس المقبل، وفي يوم 13 مارس أيضاً ستنطلق منافسات جولة موسكو الدولية للمحترفين، وبعدها بيوم واحد في نفس المكان سوف تقام جولة أبوظبي غراند سلام «موسكو» بتاريخ 14 مارس، وفي يوم 14 مارس أيضاً ستنطلق بطولة جارمادو الدولية للمحترفين بالبرازيل، ومن بعد ذلك بطولة إسرائيل الوطنية للمحترفين يومي 20 و21 مارس، وفي 21 مارس أيضاً ستنطلق منافسات بطولة سان بطرسبورغ للمحترفين بروسيا».

شكر

توجه طارق البحري بالشكر إلى المنظمين كل في بلده، على الجهود الكبيرة التي يبذلوها في هذا التوقيت، لاستضافة مثل هذه البطولات التي تعد أكبر تجمعات رياضية للفنون القتالية في العالم، وأضاف : نؤكد من جديد أن الانضباط والدقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية هي التي شجعت أبطال وبطلات العالم للإقبال على المشاركة بهذه الإعداد في البطولات.

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