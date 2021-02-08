عائلة أجنبية تلفت الأنظار في «فخر الأجيال»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

لفتت عائلة أجنبية مقيمة بالدولة الأنظار بمشاركتها في منافسات أشواط جير تبع للعامة المفتوحة في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح» التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتتواصل في منطقة الروية في دبي حتى 16 فبراير الجاري، على أن يكون اليوم، ختام أشواط العامة المفتوحة بإقامة أشواط فئة القرموشة. وشاركت الإندونيسية ميشيل سانج وزوجها اليوناني باناجيوتيس ازمانيس في المنافسة ومعهما طفلهما البالغ من العمر 4 أشهر.

وعبرت ميشيل عن سعادتها بالمشاركة في هذه المنافسات للمرة الأولى، فيما سبق لزوجها المشاركة سابقاً، حيث يعملان في مجال الطب البيطري وتحديداً في فئة الطيور، وقالت: تلقيت هذا الصقر هدية من الصقار حميد الطاير، وهو ما يعكس الكرم والتسامح الموجودين على أرض هذه الدولة التي نعيش فيها بسعادة منذ نحو 5 سنوات.

وتابعت: سبق أن شاركت في بطولة في أبوظبي خلال الشهر الماضي، حيث كانت هناك فئة خاصة للسيدات هناك، لكن هنا أتنافس في العامة المفتوحة وأتمنى تخصيص شوط للسيدات في المستقبل.

وختمت: سعادتي الكبيرة بتواجد طفلنا هنا، حيث أصبحت رياضة الصيد بالصقور شغفاً لنا كأسرة، ونحن نهتم كثيراً بالتراث الإماراتي ونحاول دائماً تعلم المزيد عنه.

وفي المنافسات حقق حميد راشد المنصوري لقب شوط جير تبع فرخ الرمز، بالطير «حرب» بزمن 17.615 ثانية، بفارق جزء من الثانية فقط، عن فريق دبي الذي احتل المركزين الثاني والثالث، بالطير «جبل علي» بزمن 17.616 ثانية، والطير «العوير» بزمن 17.657 ثانية، وكسب خالد ناصر الهاجري شوط جير تبع جرناس الرمز، بالطير «الهيتي» بزمن 17.241 ثانية

وحقق مبارك سالم المرر لقب شوط جير تبع فرخ الرئيسي، بالطير «دلماوي» بزمن 17.472 ثانية، وحقق فريق دبي لقب شوط جير تبع جرناس الرئيسي، بالطير «001» بزمن 17.655 ثانية.

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