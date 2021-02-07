ولي عهد أم القيوين يشهد منافسات اليوم الثاني من مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن

المصدر: وام

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين منافسات اليوم الثاني من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل "اللبسة - 2021".

كما شهد المنافسات الخاصة بفئة الحقايق التي أقيمت على مدار 15 شوطا جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة وإخوانهم من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وتصدرت "سمحة" لراشد محمد بن مروشد مراحل الشوط الرئيسي الأول والخاص بالحقايق الأبكار محققة المركز الأول والجائزة كأس ومليون ونصف المليون درهم بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 5:42:6 .

وجاءت في المركز الثاني "مثايل" لسالم كميدش علوبة العامري بزمن بلغ 5:42:9، وفي المركز الثالث وصلت "آغادير" لمحمد سهيل بن عويضان العامري بزمن قدره 5:43:1.

وفي الشوط الثاني وتحدي الجعدان كان "سوبر" لمحمد سهيل بن عويضان العامري أول الواصلين لخط الختام محرزا الكأس والمركز الأول بزمن قدره 5:42:6، تاركا المركز الثاني لـ "الفارس" المملوك لأحمد بالحزمي قناص العامري وبتوقيت قدره 5:44:1، وفي المركز الثالث "وهاج" لعلي سعيد الزرعي في زمن قدره 5:46:8.

وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي : الشوط الثالث "عروبة" لحمد نهيان سالم العامري بزمن قدره 5:50:6، الشوط الرابع "عديم" لمحمد غانم علي المنصوري بتوقيت قدره 5:56:4، الشوط الخامس "شقراء" لمحمد سهيل راعي العويا العامري بتوقيت قدره 5:50:8، الشوط السادس "تناجيب" لمحمد سعود علي المري بتوقيت قدره 5:51:1، الشوط السابع "الخصيم" لسالم سعيد بن منانة الكتبي بتوقيت بلغ 5:54:5، الشوط الثامن "ترف" لحسن أحمد حسن العامري بتوقيت قدره 5:57:5، الشوط التاسع "حورية" لراشد خميس العمري بزمن قدره 5:53:1، الشوط العاشر "لهب" لعلي عتيق علي الكتبي بزمن قدره 5:53:0، الشوط 11 "علاج" لمطر سعيد الزعابي بزمن قدره 6:00:7، الشوط 12 "اعتبار" لرصاص سالم رصاص العامري بزمن قدره 5:57:9، الشوط 13 "ملفت" لراشد خميس العمري بزمن قدره 5:58:2، الشوط 14 "الظبي" لحمد متعب حمد العامري بزمن قدره 5:57:3، وفي آخر أشواط فئة الحقايق كان الموعد مع "رامي" لمحمد عويضة الحطم العامري محققا المركز الأول وناموس الشوط بعد أن أنهى مسافة الشوط بزمن قدره 5:55:1.

وفي منافسات مزاينة الإبل والشوط الأول الخاص بالشرايا لأبناء القبائل محليات مفتوح ..اختارت لجنة التحكيم "الظبي" لعلي سالم عبيد هياي النصوري لتحرز المركز الأول والناموس، وجاءت في المركز الثاني "الشبهانة" لخميس ماجد راشد شفيان المنصوري، وفي المركز الثالث "خيرة" لعبدالله مبخوت غانم المنهالي.

وفي الشوط الثاني الخاص بالحقايق الشرايا لأبناء القبائل محليات مفتوح ..وقع اختيار اللجنة على "رسا" لسالم ناصر سالم صقر المنصوري لتفوز بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني "العزرة" لمسعود سعيد هذلول الهاجري وفي المركز الثالث حلت "مكيدة" لمحمد حمد سالم العامري.

وفي الشوط الثالث وقع الإختيار الخاص بلجنة التحكيم في منافسة الحقايق الشرايا لأبناء القبائل المحليات والخاص بأبناء المناطق التي تحتضن المنافسات على "العنود" لمحمد راشد سالم الشاوي الغفلي لتكسب المركز الأول فيما حلت بالمركز الثاني "الشاهينية" لسيف عبيد مطر آل علي، وفي المركز الثالث وقع الإختيار على "ضبا" لعيسى سلطان سعيد آل علي.

وتختتم اليوم مسابقة المحالب والتي تواصلت على مدار 3 أيام بمشاركة واسعة لملاك الهجن اللذين توافدوا لحصد الناموس والفوز في الأشواط المخصصة لنيل الجائزة النقدية التي تصل إلى 100 ألف درهم لكل شوط.

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