«طوفان» بطل سباق أدنوك لـ «الشراعية 22»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

توج «طوفان» لأحمد إسماعيل المرزوقي بطلاً لسباق أدنوك للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بأبوظبي، أول من أمس، بمشاركة 50 محملاً وقيادة بحارة شباب من مختلف إمارات الدولة.

وجاء في المركز الثاني «الطيار» لسعيد محمد سعيد البهلولي، فيما حل ثالثاً «سردال» لمرشد ثاني مرشد الرميثي، أما المركز الرابع فكان من نصيب «الظفرة» لعبدالله مروان عبدالله المرزوقي، وخامساً جاء معدي لثاني ماجد عتيق المهيري.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عبد الكريم المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات وماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

ووجه ماجد المهيري الشكر إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على دعمها الدائم والمستمر لمختلف الفعاليات والسباقات التي ينظمها النادي، مؤكداً أن الشراكة مع الشركة أحد أهم أسباب النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع، معرباً عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه سباق أدنوك لفئة 22 قدماً.

وأشار إلى أن المشاركة خير دليل على النجاح، ووجه الشكر إلى المشاركين على الأداء المتميز والمنافسة الشريفة خلال السباق إضافة إلى الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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