شباب الأهلي والشارقة يقتربان من نهائي السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

اقترب فريقا شباب الأهلي والشارقة من بلوغ نهائي مسابقة الدوري العام لكرة السلة، بفوزهما، على النصر والبطائح في مواجهتي ذهاب نصف النهائي للبطولة، حيث كسب شباب الأهلي ضيفه النصر «73 - 54»، فيما تخطى حامل اللقب الشارقة جاره البطائح بنتيجة «100 - 78».

ولم يجد شباب الأهلي صعوبة في فرض إيقاعه على مجريات لقاء النصر، وضمان انتصاره بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الفترات الأربع للمباراة «25 - 13 و14-11 و21 - 17 و13-11»، وعانى الشارقة خلال الدقائق الأولى أمام البطائح، قبل أن ينجح بصعوبة في نيل الأفضلية بنتيجة الفترة الأولى «27 - 23»، إلا أن سرعان ما تمكن من بسط أفضليته على مجريات اللقاء التي قادته إلى المئة نقطة وإنهاء المباراة بفارق 22 نقطة، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الفترتين الثانية والثالثة ومن ثم الرابعة «29 - 19 و25 - 22 و19 - 14».

وبات شباب الأهلي والشارقة على بعد خطوة من تكرار بلوغ الدور النهائي للعام الثاني على التوالي، في حال فوزهما في جولة الإياب السبت المقبل، فيما يتأجل الحسم لجولة فاصلة في حال فوز النصر والبطائح.

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