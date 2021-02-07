«القوس والسهم» يعتمد خطة تأهيل حكام قاريين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد اتحاد الإمارات للقوس والسهم أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومنها توفير خدمات إدارية وفنية بمستوى عالٍ، وتعزيز بيئة اللعبة والابتكار، واستشراف المستقبل عبر أفضل الممارسات والخطط لتحقيق ذلك، من أجل المساهمة في نشر وتطوير هذه الرياضة الأولمبية على أكبر نطاق في دولة الإمارات، كما تم اعتماد خطة لجنة الحكام من أجل تأهيل حكام إماراتيين قاريين كمرحلة أولى، وذلك تأكيداً على دعم الكوادر الوطنية وجميع عناصر اللعبة من لاعبين ومدربين وحكام وإداريين.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة برئاسة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس الاتحاد، وحضور الأعضاء صلاح الفلاسي نائب الرئيس، وحسن المزروعي الأمين العام، وعبدالله الظنحاني رئيس لجنة الإعلام والتواصل، وهند الحوسني المدير المالي وعبدالله خوري رئيس لجنة التسويق والاستثمار.

واستعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع البرنامج الفني من اللجنة الفنية من خلال الجولة الأولى من بطولة كأس الإمارات، والبطولات التنشيطية التي نظمها الاتحاد خلال الفترة الماضية.

كما تم في الاجتماع بحث الموازنات التقديرية للموسم الرياضي 2020-2021، من خلال دراسة البطولات والنشاطات التي سيقوم الاتحاد بتنظيمها ودعمها.

كما أطلع مجلس الإدارة على الدورات التدريبية المعتمدة خلال العام الحالي، وأهم البطولات الدولية المتاحة للاستضافة والمتطلبات الخاصة بها، وعمل دراسة جدوى وخطة عمل في حال اعتماد تنظيم واحدة من البطولات الدولية التي تحقق المكاسب الفنية المرجوة بالمقام الأول من أجل دعم جهود الأندية والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير مستويات الرياضيين بأفضل السبل الممكنة.

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