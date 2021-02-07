بن ثعلوب يثمّن مكرمة رئيس الدولة لأصحاب الإنجازات

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، لأصحاب الإنجازات الرياضية، التي تتجدد كل عام وتحفز أبطال الإمارات على مواصلة الإنجازات.

وقال: تمثل تلك المناسبة العزيزة علينا جميعاً عيداً للرياضة الإماراتية، يعكس تقدير القيادة الرشيدة لمن حققوا الإنجازات، ومثلوا الدولة بأفضل صورة، وصعدوا منصات التتويج في مختلف المحافل، وشملت هذا العام 680 رياضياً ورياضية من 29 اتحاداً. وأضاف: اتحاد المصارعة والجودو درج على الوجود في منصة التكريم سنوياً مستفيداً من الحافز المتجدد لأصحاب الإنجازات، وذلك برعاية ومتابعة كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ورياضة الإمارات محظوظة بدعم القيادة الرشيدة، وهذا التكريم يضاعف من مسؤولية الرياضيين في ترجمة الدعم إلى إنجازات.

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