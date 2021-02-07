بو عصيبة يتوج أبطال السباق السابع للدراجات في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - البيان الرياضي

توج منصور بو عصيبة رئيس اتحاد الدراجات أبطال ونجوم السباق السابع في بطولة الدوري الذي أقيم في كورنيش أم القيوين لمسافة 78,4 كم، بمشاركة متميزة في 5 فئات، وتصدر جريجا بول اللاعب المقيم «شباب الأهلي» فئة الأندية للرجال تلاه زميله ناصر المعمري ثم محمد المنصوري «النصر».وحقق عمر الجسمي «شباب الأهلي» المركز الأول لفئة تحت 23 سنة، يليه راشد سويدان «نادي أبوظبي»، ثم أسامة صباهي «النصر»، وفي فئة الهواة من المواطنين تحت 40 سنة جاء عامر الدهماني «ترك أم 7» بالمركز الأول، يليه زميله فاروق إسماعيل، ثم طارق مراد «تورك»، وتصدر فئة المواطنين فوق 40 سنة حميد الصباغ «تورك»، يليه بدر علي ومروان البلوشي «شرطة أبوظبي» بالمركزين الثاني والثالث، وفي فئة الهواة من المقيمين، حل بارت دريس «الوثبة» في المركز الأول، يليه عبدالرحمن منصوري وجوهان هسلسو.

وهنأ بو عصيبة ،الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة على تميزهم وقام بتكريم كل من علي العمري الرئيس التنفيذي لمجموعة المدينة الآمنة راعي السباق، والرائد ناصر سلطان بن يوسف ممثل شرطة أم القيوين، ووجه الشكر للنادي العربي، ومستشفى أم القيوين.

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