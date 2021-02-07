انطلاقة قوية لمهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل

المصدر: أم القيوين - وام

شهد اليوم الأول من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة 2021» إقبالاً كبيراً على منافساته التي انطلقت أمس على أرضية ميدان اللبسة بإمارة أم القيوين، وحلقت «الظبي» لسلطان محمد المنصوري بناموس أول أشواط المهرجان وفازت بأول أشواط الحقايق والتي أقيمت على مدار 20 شوطاً في الفترة المسائية وأنهت مسافة السباق والبالغة 4 كم في 5:53:6 دقائق، وفي الشوط الثاني حقق «سمحون» لمالكه يريو سعيد غانم المنصوري المركز الأول وناموس الشوط في 5:50:9 دقائق.

نتائج

وفاز بالشوط الثالث «دمول» لأحمد بالعوضي المنهالي وبالشوط الرابع «بدران» لسيف الحميري وبالشوط الخامس «معاني» لعلي ناصر الخييلي وبالسادس «هملولة» لعتيق القبيسي، وبالسابع «الغزال» لمنصور السويدي ، وبالثامن «لواهيب» لعبدالرحمن النعيمي، وبالتاسع «شقرا» لعلي راشد العليلي، وبالعاشر «شاهين» لعبدالله راشد الدرعي، وبالشوط الـ11 «ابتعاد» لفلاح العجمي ، وبالشوط 12 «غير» لخادم علي الزرعي، وبالشوط 13 «الشبابي» لخميس محمد سالم سالم المخيبي، وبالشوط 14 «سرابة» لفهد حمود الدرعي، وبالشوط 15 «التماس» لأحمد سيف الدرعي، وبالشوط 16 «هملول» لمحمد سلطان المهيملي، وبالشوط 17 «وهاجة» لسالم عبدالله العامري، وبالشوط 18 «العمال» لخليل سالم البطين المري، وبالشوط 19 «الوسمية» لعلي حمد علي الشامسي.

وفي آخر أشواط فئة الحقايق الشوط الــ20 كان الموعد مع «فعل» لأحمد محمد الخييلي لتحرز المركز الأول دقائق، وحصل جميع الفائزين بالأشواط المسائية على جوائز نقدية قيمتها 50 ألف درهم لكل منهم، وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء دول مجلس التعاون.

الفترة الصباحية

وفي السباق التراثي الذي أقيم في الفترة الصباحية بميدان اللبسة كسب يحيى علي الكتبي المركز الأول في أول الأشواط وقاد «الرماس» لتحقيق الناموس في 5:00:0 دقائق، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع حمدان عبيد النصوري على ظهر «حطاب» محققاً المركز الأول في 4:56:8 دقائق، وفي الشوط الثالث تألق سعيد الخاطري على ظهر «موادع» وحلق بناموس الشوط وكسب شاهين سلطان العواني المركز الأول بالشوط الرابع برفقة «مذخور».

وفي الشوط الخامس كان راشد الراشدي برفقة «ذخيرة» على موعد مع المركز الأول والناموسوفاز بالشوط السادس انتصر راشد منصور الخييلي برفقة «عكاش»، وفاز جمعة الخييلي على ظهر «المايدية» بناموس الشوط السابع .

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز للفائزين بلغت 50 ألف درهم لصاحب المركز الأول في كل شوط.

أجمل مطية

وفي منافسات مزاينة الإبل لفئة المفاريد ، اختارت لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة المزاين «عقوبة» لسفر الهاجري كأجمل مطية في فئة المفاريد في الشوط الأول، و«معاني» لمحمد المنهالي في الشوط الثاني، و«ثروة» لمحمد سالم بالشوط الثالث الخاص بالمفاريد الشرايا لأبناء القبائل محليات.

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