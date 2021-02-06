«المربع الذهبي» لدوري السلة ينطلق في دبي والشارقة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تنطلق اليوم، مواجهات ذهاب المربع الذهبي لبطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، حيث يحل النصر ضيفاً على شباب الأهلي في الخامسة عصراً، في موقعة ساخنة، ويقام ديربي بين حامل اللقب الشارقة وجاره البطائح في الثامنة مساءً، وتقام هذه المرحلة، بنظام «بست أوف 3» من مواجهتي ذهاب وإياب واللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة في حالة التعادل في الفوز، وتأهلت الفرق الأربعة للمربع الذهبي، عقب تخطيها دور الثمانية الذي فاز فيه شباب الأهلي بلقائي الذهاب والإياب على الوصل، وتكرار الأمر ذاته بفوز النصر على الظفرة، والبطائح على الوحدة، قبل أن يعاني حامل اللقب الشارقة أمام بني ياس فاحتاج إلى المباراة الثالثة والفاصلة وفاز فيها «90-61» بعد أن تبادل الفريقان الفوز في مواجهتي ربع النهائي، بانتصار الشارقة ذهاباً «89-57»، وبني ياس بالنتيجة ذاتها في الإياب.

حظوظ

وتبدو حظوظ شباب الأهلي والنصر متقاربة في تحقيق نتيجة إيجابية في أولى مباريات المربع الذهبي، خصوصاً أن الفريقين سبق أن تبادلا الفوز في الدور التمهيدي للبطولة، حين فاز شباب الأهلي ذهاباً بنتيجة «96-91»، قبل أن ينجح النصر في رد اعتباره والفوز في الإياب بنتيجة «91-84».

وعلى الطرف الآخر، يسعى الشارقة إلى مواصلة فرض أفضلية الفوز في المواجهات التي جمعته مع البطائح، بعد أن شهد لقاء الفريقين في ذهاب التمهيدي، فوزه «88-78» قبل أن يجدد الشارقة انتصاره إياباً «97-72».

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