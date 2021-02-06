تألّق «أم 7» و«اليلايس» في أشواط «الشيوخ» ببطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت منافسات «الشيوخ» وسط أجواء التحدي في أشواط فئة القرموشة، ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح» التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتتواصل المنافسات في منطقة الروية في دبي اليوم بمنافسات العامة المفتوحة لفئة جير تبع.

وقامت اللجنة المنظمة بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، وأسفرت نتائج أشواط القرموشة للشيوخ، عن فوز فريق «أم 7» بشوط قرموشة فرخ الرمز، بالطير «صعايب» بزمن 17,333 ثانية، يليه فريق «أف 3» بالمركزين الثاني والثالث، بالطير «قمرة» بزمن 17,573 ثانية، والطير «جي 97» بزمن 17,733 ثانية.

وكسب «الظفرة» شوط قرموشة جرناس الرمز، بالطير «جي 110» بزمن 17,386 ثانية، يليه «أف 3» بالطير «3074» بزمن 17,532 ثانية، وثالثاً «أم أر أم» بالطير «دانات» 17,547 ثانية، وحقق فريق «اليلايس» المركز الأول في شوط قرموشة فرخ الرئيس، بالطير «سي 6» بزمن 18,144 ثانية، يليه «أف 3» بالمركزين الثاني والثالث بالطير «أو 321» بزمن 18,198 ثانية، والطير «جي 46» بزمن 18,209 ثانية.

ونال «الظفرة» المركز الأول في شوط قرموشة جرناس الرئيس، بالطير «جي 86» بزمن 17,933 ثانية، يليه «أف 3» بالمركزين الثاني والثالث، بالطير «ضو» بزمن 17,948 ثانية، والطير «197» بزمن 17,962 ثانية.

وأحرز فريق «النيف» المركز الأول في شوط قرموشة فرخ النقدي، بالطير «أم 22» بزمن 18,329 ثانية، يليه «بينونة» بالطير «جي 39» بزمن 18,440 ثانية، وثالثاً «أم آر أم» بالطير «جي 2» بزمن 18,495 ثانية.

أشواط الملاك

وفي أشواط القرموشة عامة ملاك، توج حميد الطاير بشوط القرموشة فرخ الرمز، بالطير «جي 73» بزمن 17,881 ثانية، وجاء ثانياً سعيد بن مجرن الكندي بالطير «الذيبة» بزمن 17,948 ثانية، وثالثاً ناصر حسين لوتاه بالطير «ضو» بزمن 18,215 ثانية، وأكمل حميد محمد الطاير تفوقه بحصد لقب شوط القرموشة جرناس الرمز، بالطير «جي 14» بزمن 18,597 ثانية، يليه علي سعيد العميمي بالطير «إيه 5» بزمن 18,943 ثانية، وثالثاً سلطان راشد المنصوري بالطير «10» بزمن 19,011 ثانية.

وحقق عبيد سيف الشامسي المركز الأول في شوط القرموشة فرخ الرئيس، بالطير «قمرة» بزمن 18,830 ثانية، يليه جمعة عبدالله الفلاحي بالطير «جي 2» بزمن 18,949 ثانية، وثالثاً عبدالله راشد المنصوري بالطير «30» بزمن 19,071 ثانية.

وكسب أحمد سالم بن غدير شوط القرموشة جرناس الرئيس، بالطير «أبابيل» بزمن 18,257 ثانية، يليه ناصر حسين لوتاه بالطير «ايسلانديه» بزمن 18,552 ثانية، وثالثاً سيف خلفان المنصوري بالطير «مرضية» بزمن 18,578 ثانية.

وفاز عبيد سيف الشامسي بشوط القرموشة فرخ النقدي بالطير «20» بزمن 18,349 ثانية، يليه أحمد راشد الخييلي بالطير «بي 3» بزمن 18,350 ثانية، وثالثاً فهد محمد المنصوري بالطير «وطن» بزمن 18,473 ثانية.

مستويات

وعبر دميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته بالمستويات التي يشهدها الموسم الحالي لبطولات الصيد بالصقور «التلواح» عموماً، وبطولة فخر الأجيال، وقال: نشهد زيادة في أعداد المشاركة على مستوى الصقارين والطيور بنسبة 25%، مقارنة بالنسخ الماضية، وتحديداً ارتفاع أعداد الطيور الخاصة بكل صقار من خلال التركيز على الإنتاج المحلي المتزايد مع إقبال الأجيال الصاعدة على ممارسة هذه الرياضة التراثية بكل فخر وتعلق بتعلم مهاراتها واكتساب الفوائد منها.

وتابع: الأجيال الصاعدة تتعلم الكثير من ممارسة رياضة الصيد بالصقور، ومنها الاستيقاظ مبكراً والالتزام بالتدريبات وكيفية التعامل مع الصقور، وجميعها مهارات تحقق لهم الفائدة في مختلف جوانب الحياة، وتصقلهم من ناحية «السنع» أيضاً، إلى جانب التطلع لتحقيق التفوق في هذه البطولات.

تطور

وعبر الصقار حميد الطاير عن سعادته بحصد الناموس في بداية بطولة فخر الأجيال وما حققته فئة الملاك بعد عامين من إضافتها إلى أجندة بطولات فزاع للصيد بالصقور وقال: كنت من ضمن الذين تقدموا باقتراحاتهم لإطلاق هذه الفئة التي تتيح الفرصة أمام الكثيرين لشراء الطير وتدريبه وتكبل الصعاب ومن ثم المشاركة به بصفة شخصية بالرغم من أعمالهم اليومية.

وعبر حميد الطاير عن سعادته بهذه النتائج وبتطور مستوى المشاركات، وحصد ثمار الجهد، بالوصول لمنصات التتويج وخصوصاً في فئة الملاك والشكر للجنة المنظمة وما تقدمه من أذن صاغية نتاجها الدعم المتواصل وتوفير الحلول التقنية والعملية التي تصب في مصلحة الجميع.

طموح

وعبر سلطان محمد بن مرخان، صقار فريق «أم 7» عن سعادته بحصد أحد شوطي الرمز في منافسات القرموشة، وقال: الفوز بالرمز عنوان الطموح دائماً، وهناك دائماً تطلعات من أجل المنافسة وتحقيق المراكز الأولى، وبشكل عام نجحنا بالفريق في التفوق في هذه الفئة الصعبة للغاية، والتي تتطلب المحافظة على الطيور فيها عناية خاصة أيضاً. وتابع: لا توجد منافسة سهلة في بطولة فخر الأجيال، والكل جاهز ومستعد بأفضل الطيور، وهو ما يجعلك تجتهد وتترقب التوفيق من الله سبحانه وتعالى من أجل نيل المراكز الأولى.

تفوق بإنتاج محلي

وأكد سالم سعيد المهيري صقار فريق اليلايس، أن السعادة مضاعفة بالفوز في شوط قرموشة فرخ الرئيس، لأن الصقر من الإنتاج المحلي الخاص بالفريق، وهو ما يعد أفضل مكافأة لجهود الفريق في الفترة الماضية، وقال: مررنا بصعاب وتحديات كبيرة جراء جائحة فيروس «كورونا» انعكست على بعض الطيور، ولكن تخطيناها بالإرادة والتصميم، وسعداء بترك بصمة في هذا الحدث المهم، ودائماً نرفع شعار أن لكل مجتهد نصيباً.

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