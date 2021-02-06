50 محملاً تتنافس على لقب «أدنوك للشراعية»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ينظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، اليوم ، سباق أدنوك للمحامل الشراعية 22 قدماً، لمسافة 8 كلم، بمشاركة 50 محملاً شراعياً ،وتقتصر المشاركة في السباق على فئة الشباب وتعد سباقات المحامل الشراعية 22 قدماً عد أولى الفئات في السباقات البحرية التراثية المؤهلة للفئات الأعلى والتي تمنح البحارة خبرات كبيرة.

ورصد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت نصف مليون درهم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى تحفيزاً للشباب على المشاركة في المحفل التراثي، ويحصل البطل على 30 ألف درهم والوصيف على 27 ألف درهم والثالث على 25 ألف درهم. وأطلق النادي اسم شركة بتروك أبوظبي الوطنية «أدنوك» على السباق كونها شريكاً رئيسياً في مختلف الأحداث التي ينظمها النادي وتعد واحدة من المؤسسات الوطنية الداعمة للتراث البحري الأصيل وتعمل دوماً من أجل الحفاظ عليه وتأصيله في نفوس الشباب من خلال الشراكة مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وعبر ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن فخره بالشراكة الناجحة مع «أدنوك» مؤكداً أن شركة بترول أبوظبي الوطنية تعد شريكاً هاماً ورئيسياً في مختلف الأحداث التي ينظمها النادي وفي كل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع. وأعرب المهيري عن ثقته التامة في خروج السباق بشكل ناجح وبالشكل الذي يليق باسم المؤسسة الوطنية التي يحمل اسمها، مشدداً على أن السباق يقام وفق إجراءات احترازية مشددة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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