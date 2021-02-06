منتخب الجودو يتدرب في تل أبيب

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انتظم منتخب الجودو الأول في معسكره التدريبي المشترك، المقام في تل أبيب، بدعوة من نظيره الإسرائيلي استعداداً للمشاركة في بطولة تل أبيب غراند سلام للجودو خلال الفترة من 18- 20 الجاري، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، والتي تشهد مشاركة 492 لاعباً ولاعبة من 73 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتعتبر المشاركة الإماراتية تمثيلاً للجودو العربي في البطولة التي تقام وسط اهتمام كبير من قبل الاتحاد الدولي بشأن الإجراءات الاحترازية الصارمة التي وضعها الاتحاد للحد من جائحة «كورونا»

ويشرف على تدريب منتخب الجودو الأول المدرب المولدوفي الجديد باكال فياسيسلاف خلفاً للمدرب المولدوفي فاسيل كولا، بجانب اللاعبين فيكتور سكرتوف الفائز بالميدالية البرونزية في وزن «73» كغم في دورة الألعاب الآسيوية الماضية التي أقيمت في إندونيسيا، وإيفان الذي يشارك في وزن تحت 100 كغم.

وتأتي المشاركة ضمن برنامج إعداد منتخب الجودو للمشاركات المقبلة التي تتواصل حتى انطلاقة دورة طوكيو للألعاب الأولمبية التي تقام من 23 وحتى 31 يوليو 2021.

رسالة سلام

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو ،سفير الصداقة والسلام والإنسانية بالاتحاد الدولي للجودو، بأن تلبية دعوة الاتحاد الإسرائيلي للجودو تعتبر رسالة محبة وسلام، وتعزيزاً لدور الرياضة لمفهوم التسامح، وترسيخ مبدأ السلام بين الشعوب وتوطيداً لعلاقات الشباب الذي يمثل المستقبل الزاهر، والتي تمثل بداية لتعاون رياضي شامل يسهم في خلق صداقات بين شباب البلدين في مختلف المجالات، مما يتطلب العمل سوياً من أجل ترجمة شعار التسامح والصداقة والمحبة والسلام، وهو الشعار الذي رفعته قيادتنا الرشيدة ببناء جسور الصداقة مع الأشقاء والأصدقاء.

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