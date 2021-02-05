«أجمل شتاء» تعزيز مكانة دبي وجهة رياضية عالمية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

عزّزت حملة «أجمل شتاء في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واختتمت فعالياتها الأسبوع الماضي، مكانة دبي العالمية وجهة رياضية مميزة، وشكّلت متنفساً وملاذاً آمناً للنجوم واللاعبين والمنتخبات الوطنية والأندية من مختلف دول العالم للاستمتاع بإجازاتهم السنوية أو مواصلة تحضيراتهم للاستحقاقات المقبلة، في أجواء دافئة وآمنة صحياً في ظل القيود التي ما زالت تفرضها العديد من الدول والمدن حول العالم على إجراءات السفر والسياحة.

وعلى مدار الفترة الماضية زار دبي أكثر من 200 رياضي من كبار النجوم من مختلف الألعاب سواء لقضاء فترة الإجازة أم التأهيل البدني والعلاج أم الاستعداد لبقية الموسم بنفس جديد، والاستفادة من الخدمات الراقية التي توفرها دبي في كل المجالات، وخصوصاً مرافقها ومنشآتها الفندقية والرياضية.

ولعب مجلس دبي الرياضي دوراً مهماً في تحفيز النجوم واللاعبين من مختلف الرياضات لاختيار دبي لقضاء إجازاتهم أو إقامة معسكراتهم من خلال مذكرات التعاون أو إشراكهم في العديد من المبادرات الرياضية المجتمعية، حيث نجح المجلس في استقطاب نجوم عالميين للمشاركة في الفعاليات الرياضية المتنوعة التي ينظمها باستمرار وفي مقدمتها مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جائزة «دبي غلوب سوكر»، وسط حضور نخبة من كبار نجوم كرة القدم العالمية مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي نجم وهداف فريق بايرن ميونيخ الألماني والإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد سابقاً وغيرهم من النجوم الذين اختاروا دبي لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية مثل الفرنسي كريم بنزيمة. وعزّزت الفعاليات المختلفة التي نظمها مجلس دبي الرياضي تزامناً مع إطلاق حملة «أجمل شتاء في العالم» زيادة أعداد الزوّار إلى دبي في الفترة الماضية، حيث قام المجلس بتنظيم 107 فعاليات رياضية خلال الحملة من 14 ديسمبر إلى 27 يناير الماضيين، بواقع 12 فعالية في محمية المرموم، و4 فعاليات في منطقة جميرا وفعالية واحدة في حتا و90 فعالية في مختلف مناطق دبي. تأهيل ومن أبرز النجوم الذين اختاروا دبي محطة رئيسية لتأهيلهم واستئناف نشاطهم ضمن أنديتهم أو الاستعداد لخوض تجارب جديدة، الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم فريق ليفربول الإنجليزي الذي حطّ الرحال في دانة الدنيا منذ شهر ديسمبر الماضي بهدف مواصلة العلاج من الإصابة التي كان تعرّض لها في الركبة خلال مباراة إيفرتون أكتوبر الماضي، والتي خضع على إثرها لعملية جراحية على مستوى الرباط الصليبي.

وطمأن فان دايك جماهير «الريدز» في مناسبات عدة حول تحسن حالته الصحية بفضل البرامج العلاجية والتأهيلية المكثفة التي يخضع لها في دبي.

واختار المهاجم الدولي الإيطالي ستيفان الشعراوي دبي للاستعداد لتجربته الجديدة، التي بدأها مع روما هذا الأسبوع، حيث قضى في دانة الدنيا فترة إعداد تحت قيادة مدرب لياقة خاص استمرت ما يقرب عن شهر عقب مغادرته شنغهاي شينخوا الصيني، وكذلك اختار جاك ويشلر النجم السابق لمنتخب إنجلترا وناديي أرسنال وويست هام، تجهيز نفسه في دبي قبل الانتقال إلى نادي بورنموث المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

معسكرات كما اختارت العديد من المنتخبات الوطنية والأندية من مختلف الرياضات الجماعية والفردية دبي لإقامة معسكراتها الشتوية مثل منتخب العراق ومنتخب الأردن في كرة القدم ومنتخب المجر للسباحة ونادي دينامو كييف الأوكراني وسلتيك الإسكتلندي وزينيت سان بطرسبرغ الروسي والإسباني جوروج لورنزو سائق الدراجات الإسباني وبطل العالم للموتو جي بي ونجوم التنس مثل السويسري روجيه فيدرر واليوناني ستيفانوس سيتسيباس والروسي خاشانوف.

وتستعد دبي لاستقبال المزيد من نجوم الرياضة خلال الفترة المقبلة للمشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية وفي مقدمتها بطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف للسيدات، وبطولات فزّاع الدولية لأصحاب الهمم، ودبي كلاسيك لبناء الأجسام، وبطولات سوق دبي الحرة للتنس، وسباق دبي الترا ماراثون في المرموم، وكأس القارات لكرة القدم الشاطئية.

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