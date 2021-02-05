بطولة سوق دبي الحرة للتنس تستقطب أفضل نجمات العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس 2021،عن مشاركة كوكبة من نخبة اللاعبات في العالم، من بينهن تسع من المصنفات العشر الأوائل و17 من قائمة أفضل 20 لاعبة عن الفئة المخصصة للسيدات، سيتنافسن على لقب البطولة المرموقة.

وتبدأ المنافسات مع بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات 1000 نقطة، خلال الفترة من 7 - 13 مارس المقبل، حيث يتميز هذا الأسبوع بمجموعة من المنافسات الاستثنائية التي تشارك فيها معظم المصنفات الخمسين الأوائل، وتنطلق بطولة محترفي التنس 500 نقطة، من 14 - 20 مارس، والتي ينضم إليها كوكبة من أشهر لاعبي التنس حول العالم

ويتواجد بالبطولة مجموعة من اللاعبات يتقاسمن 18 لقباً في البطولات الكبرى «غراند سلام»، وتصدر ست منهنّ قائمة التصنيف العالمي من قبل، إلى جانب مشاركة المصنفة الأولى عالمياً آشلي بارتي للمرة الأولى في بطولات سوق دبي الحرة للتنس، والتي حققت نتائج مبهرة خلال العام 2019، تضمّنت فوزها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة وبلوغها الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، إضافة إلى نيلها جائزة «دون أوورد» التي تُعدّ أعلى وسام رياضي في بلدها أستراليا، وتسعى الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الثانية على العالم، إلى الحفاظ على لقبها ودخول تاريخ البطولة الممتد على 21 عاماً كثالث لاعبة تتوّج بثلاثة ألقاب فيها بعد عامي 2015 و2020، حيث تمكّنت كلّ من البلجيكبة جوستين هينين «حاملة الرقم القياسي بأربعة ألقاب» والأمريكية فينوس ويليامز «ثلاثة القاب» من تحقيق هذا الإنجاز من قبل.

بصمة

وعبّر كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، عن سعادته بعودة الكثير من النجمات العالميات في رياضة التنس إلى دبي، وأثنى على دورهن في الارتقاء بمستوى البطولة، وقال: ساهمت اللاعبات خلال السنوات السابقة في تقديم بصمة لا تنسى، ونحن نرحّب بهن وبكافة المشاركات الجديدات على أرض دبي، ونتطّلع بشغف لمشاهدة مهاراتهن الاستثنائية التي أوصلتهن إلى منصات تتويج البطولات الكبرى واعتلاء قائمة التصنيف العالمي.

منافسة

وأكد صلاح تهلك مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: يسعدنا أن نشهد من جديد تنافس أفضل لاعبات التنس في العالم للظفر بلقب البطولة، حيث نتوقع احتدام المنافسة كالعادة بين اللاعبات المشاركات رغم الترشيحات التي تصبّ في مصلحة المصنفات الأوائل وحاملات اللقب، إذ شهدت السنوات الماضية مفاجآت كبيرة أثبتت بأن النجاحات غير محسومة في عالم رياضة التنس، أمّا الأمر الوحيد المؤكّد فهو أن استاد سوق دبي الحرة للتنس سيشهد مباريات ممتعة وشيقّة عالمية المستوى.

لقب أستراليا

وكانت الأمريكية صوفيا كينين ألهبت منافسات الكرة الصفراء العام الماضي بعد أن فاجأت الجميع وفازت بلقب أستراليا المفتوحة، حيث نجحت في إقصاء المصنفة الأولى آشلي بارتي وبلوغ نهائي البطولة، لتظفر بالكأس على حساب غاربين موغوروزا التي هزمتها في لقاء حماسي دام لثلاث مجموعات، ثم واصلت النجمة تحقيق المفاجآت في وقت لاحق من الموسم لتؤكّد على موهبتها الصاعدة بقوة في رياضة التنس، فحصدت مركز الوصافة في بطولة فرنسا المفتوحة ونالت جائزة رابطة محترفات التنس كأفضل لاعبة في عام 2020.

سجل حافل

وتحظى الأوكرانية سفيتولينا، بسجل حافل في بطولة سوق دبي الحرة للتنس باعتبارها حاملة لقب موسمي 2017 و2018، كما حققت لقب البطولة الختامية للرابطة عام 2018، وبلغت نهائي نفس المسابقة في موسم 2019، والذي شهد وصولها إلى الدور قبل النهائي من بطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة، ورغم مشاركاتها المحدودة في عام 2020، نجحت النجمة الأوكرانية في إضافة لقبين إلى خزائنها بتحقيق بطولتي مونتيري وستراسبورغ.

بينما تتمتّع كارولينا بلسكوفا بتاريخ مذهل في دبي، حيث بلغت الدور النهائي في موسم 2015، وحققت المركز الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة، كما وصلت إلى الدور قبل النهائي في كل من أستراليا وفرنسا المفتوحة.

كما أن نجاحات البيلاروسية أرينا سابلينكا لم تقتصر على المنافسات الفردية فحسب، حيث اعتلت المركز الثاني عالمياً في تصنيف الزوجي، وحصدت لقب بطولة أبوظبي الأخيرة لترتقي إلى المرتبة السابعة في التصنيف الفردي للاعبات التنس المحترفات. وتسعى النجمة البيلاروسية إلى إضافة لقب دبي إلى نجاحاتها المذهلة لتحقق ثلاثية إقليمية بعد فوزها ببطولة قطر المفتوحة.

ومن ناحيتها، بلغت الكندية بيانكا أندريسكو التصنيف الرابع عالمياً، وهو أعلى تصنيف للاعبة كندية في تاريخ رابطة محترفات التنس، كما تُعدّ أول كندية تحصد لقب بطولة كبرى «غراند سلام». وأبهرت اللاعبة الموهوبة عشاق اللعبة عبر إقصائها للأمريكية سيرينا ويليامز في نهائي بطولتي أمريكا المفتوحة وكندا المفتوحة عام 2019، حيث باتت أول لاعبة تفوز بلقب أمريكا المفتوحة خلال أول مشاركة مباشرة ضمن الجدول الرئيسي للبطولة، وأول مراهقة تتوج بلقب في الجراند سلام منذ الروسية ماريا شارابوفا عام 2006 ولكن نجاحاتها تعطّلت في موسم 2020 بسبب تعرضها لإصابة في الركبة قبل أن تتأثر اللعبة بانتشار جائحة كوفيد-19.

بينما تحاول التشيكية بيترا كفيتوفا في ثامن مشاركاتها في بطولة دبي استعادة لقبها الذي حققته عام 2013، وكانت قد اقتربت كثيراً من بلوغ هذه الغاية عام 2019، ولكنها خسرت النهائي أمام بيلندا بنشيتش في مباراة شيّقة استمرت لثلاث مجموعات.

قائمة

وتبرز في القائمة النجمة كيكي بيرتينس التي تُعدّ أنجح لاعبة في تاريخ هولندا، خاصةً بعد أن وصلت إلى التصنيف الرابع عالمياً وجاء آخر ألقابها العام الماضي في بطولة سان بطرسبرج التي دافعت فيها عن لقبها لتحصد عاشر بطولة لها في منافسات الفردية.

في حين تشارك النجمة بيلندا بنشيتش في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي حصدت لقبها عام 2019 بطريقة أذهلت الجميع، حيث كانت تكافح لاستعادة مكانها الطبيعي في الصف الأول للعبة بعد معاناة طويلة مع الإصابات. وقد كلّلت جهودها ذلك العام ببلوغ أول نصف نهائي لها في بطولات: غراند سلام من بوابة أمريكا المفتوحة، وحصولها على جائزة رابطة محترفات التنس كأفضل لاعبة عائدة بعد التوقف عن ممارسة اللعبة.

كما يبرز من بين المنافسات على اللقب كل من البولندية إيغا سواتيك المتوجة بكأس فرنسا المفتوحة 2020، والروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى سابقاً والحائزة على بطولتي غراند سلام، إضافة إلى غاربيني موغوروزا الفائزة بلقبي فرنسا المفتوحة وويمبلدون، وأنجليك كيربر التي تملك في جعبتها 3 بطولات غراند سلام، وماديسون كيز المتأهلة إلى نهائي أمريكا المفتوحة، إلى جانب إيلينا ريباكينا التي بلغت نهائي سوق دبي الحرة للتنس في نسخة 2020، بينما تسعى التونسية أُنس جابر إلى ترك بصمة قوية في البطولة، باعتبارها اللاعبة العربية الأعلى تصنيفاً في تاريخ رابطة محترفات التنس وأول عربية تبلغ ربع نهائي بطولة كبرى، وكانت النجمة الحائزة على لقب فرنسا المفتوحة للناشئات عام 2011 قد بلغت نهائي موسكو عام 2018 ونالت جائزة المرأة العربية كأفضل رياضية في العام التالي. وخلال موسم 2020، وصلت النجمة التونسية إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة، حيث تغلّبت على كارولين فوزنياكي، المصنفة الأولى على العالم سابقاً وحاملة لقب بطولة دبي عام 2011، لتخوض مع اللاعبة الدنماركية آخر مباراة في مسيرتها الاحترافية، وبعدها خسرت أمام صوفيا كينين التي توّجت باللقب في النهاية.

وتتمنى أنس جابر أن تبعدها قرعة بطولة سوق دبي الحرة للتنس عن مواجهات غير محببة في الأدوار الأولى، لتفادي سيناريو العام الماضي عندما وضعها الجدول في الدور الثاني أمام سيمونا هاليب التي حققت اللقب بعدها.

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