«الشارقة الرياضي» يؤهل 31 موظفاً في عام الجودة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أقام مجلس الشارقة الرياضي، استعدادات للحصول على شهادات مدققين داخليين وخارجيين، كأحد مخرجات عام الجودة الذي اعتمده المجلس، ضمن استعدادات المجلس للحصول على شهادة المواصفات القياسية الدولية «آيزو 9001»، وتعزيزاً لخطة عام الجودة 2021، في إطار تأهيل الكوادر المتخصصة، بجانب رفع مستوى العمليات الإدارية، وتطوير الأداء المؤسسي بمختلف الإدارات والأقسام، وبما ينعكس على الأندية، وتعزيز مفهوم الجودة الشاملة، وتطبيق أنظمتها.

استعدادات

وأشار عيسى هلال رئيس المجلس الشارقة الرياضي، إلى أن المجلس يواصل العمل على رفع كفاءة الأداء والتميز في الأداء الإداري لموظفيها، والحفاظ على الكوادر البشرية، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وقال: تأتي هذه الخطوة، ضمن استعدادات المجلس للحصول على شهادة الآيزو، والوصول إلى الجودة وتطبيقها في المجلس بكافة إداراته وأقسامه، بما يقود إلى تحقيق الالتزام، والعمل وفق أعلى المستويات، بما يساعد على تحقيق استراتيجية المجلس، ونشر ثقافة التميز المؤسسي.

وأضاف: تم تنظيم ورش عمل للموظفين في مختلف الإدارات بالمجلس، ليتم بعدها اختيار 16 موظفاً وموظفة، شاركوا في العديد من الورش، قبل اختبار الحصول على مدقق داخلي، بجانب اختيار 15 موظفاً وموظفة، للحصول على شهادة مدقق خارجي، وبما يسهم في تنظيم العمل المؤسسي بالمجلس ومختلف الإدارات، بحيث يكون المجلس واجهة للجودة الشاملة، وسعياً للارتقاء للأفضل في جميع نواحي العمل، وتطوير منهجيات المجلس، وضمان استمرار التميز في الأداء.

كفاءة

من ناحية أخرى، أشارت مريم يوسف الحوسني مدير إدارة الاستراتيجية والأداء، إلى أن اعتماد المدققين الداخلين والخارجيين، ضمن حرص المجلس على رفع كفاءة الأداء والارتقاء بجميع الخدمات والإجراءات، وتحقيق مستهدفات المجلس وخططه، لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي في المجلس وأنديته، والتواصل والتعاون مع المؤسسات والجهات الحكومية، لتحقيق التطلعات، وبما يسهم في تنظيم عملياتها ومخرجاتها بشكل فعال، عبر تطبيق منهجية الجودة الشاملة لإنجاز العمليات، وتوثيقها، وتطبيق الخطط الكفيلة بتعزيز الأداء الاحترافي المتميز.

وأضافت: تعد شهادة الآيزو، من أهم الشهادات العالمية التي تؤكد التطور المستدام والمستمر لأنشطة وخدمات تطبيق مبادئ إدارة الجودة، بما ينعكس إيجاباً على أداء المجلس، وبعد الوصول إلى مرحلة المدققين، يستمر العمل في مختلف الجوانب الخاصة بالجودة، ضمن الخطة المعتمدة والمعايير المطلوبة، وصولاً للحصول على شهادة المواصفات القياسية الدولية، وتحقيق أهداف وتطلعات المجلس في هذا الصدد.

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