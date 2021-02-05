العين والشارقة.. صراع صدارة «اليد» اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تعود منافسات بطولة دوري رجال اليد للدوران اليوم لحساب الجولة الثامنة والتي تشهد 4 مباريات تقام جميعها في الخامسة مساءً، وتبرز للواجهة موقعة صالة الشارقة والتي تحتضن فريقها صاحب الأرض والضيافة المتصدر 18 نقطة مع ضيفه فريق العين الوصيف 17 نقطة.

ويستقبل فريق الجزيرة السابع برصيد 12 نقطة فريق النصر الرابع برصيد 15 نقطة، وبنفس الوقت يستقبل شباب الأهلي بصالة الممزر الخامس برصيد 15 نقطة وبفارق الأهداف فريق الوحدة الثامن برصيد 10 نقاط، والمباراة الرابعة تحتضنها صالة مليحة عندما يستقبل أصحاب الأرض بموقعهم الثالث برصيد 16 نقطة فريق بني ياس الأخير برصيد 7 نقاط، وتستكمل الجولة غداً السبت بلقاء الظفرة العاشر برصيد 8 نقاط فريق الوصل السادس برصيد 13 نقطة تحتضنهما صالة معهد بينونة.

توقف البطولة

وكانت منافسات البطولة قد دخلت مرحلة التوقف الإجباري لـ 44 يوماً، بختام الجولة السابعة في 22 ديسمبر 2020، لإتاحة الفرصة لعدد من لاعبي الأندية المحترفين الأجانب للالتحاق بمنتخبات بلادهم والمشاركة في نهائيات كأس العالم التي استضافته جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الماضي، وأقيمت خلال التوقف مباريات بطولة كأس الإمارات.

مسيرة الناجحة

ويتطلع فريق الشارقة لمواصلة مسيرته الناجحة بساحات اللعبة بتربعه على قمة البطولة بالعلامة الكاملة 18 نقطة بختام الجولة السادسة التي لعبها حتى الآن في رحلة الدفاع عن اللقب، وهو ما زال في أجواء الفرح والابتسامة بفوزه ببطولة كأس الإمارات بنهاية الشهر الماضي، بكتيبة مكتملة عناصر التفوق، ومدرسة فنية جديدة بقيادة المصري هاني الفخراني.

عروض المميزة

وبنفس الوقت يحسب لفريق العين تقديم عروضه المميزة هذا الموسم والتي أكدها في بداية المشوار بحصوله على المركز الثاني ببطولة كأس الإمارات، ويواصل مشواره الناجح في هذه البطولة بحصوله على الوصافة وبفارق نقطة واحدة عن مضيفه اليوم الشارقة، ويدرك مدربه الجديد التونسي عدنان بالحارث أهمية المباراة وقوتها عندما يواجه فريق الشارقة بعقر داره، وخسارته اليوم ستمنح فريق مليحة الفرصة لاحتلال المركز الثاني عقب ختام مباراة مليحة مع فريق بني ياس والذي لم يحقق الفوز حتى الآن.

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