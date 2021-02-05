الكويت توقف الأنشطة لعدم التزام الأندية

المصدر: الكويت- أحمد عبد اللطيف

أعلنت الاتحادات الرياضية الكويتية، إيقاف كافة المسابقات والأنشطة المحلية، بداية من الأحد المقبل، استجابة لقرار مجلس الوزراء والسلطات الصحية، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، مؤخراً، وعدم التزام بعض الأندية بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، ومخالفة تعليمات اللجنة الثلاثية المعنية باستئناف النشاط الرياضي. أكد الدكتور صقر الملا نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة التنافسية، على أن جميع الاتحادات الرياضية، وافقت على إيقاف النشاط الرياضي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، المتضمن وقف المسابقات المحلية، وكذلك المباريات الودية، حتى إشعار آخر، وقال: بالنسبة لاستحقاقات اللاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية، وبرنامج إعداد منتخب الكويت الأول لكرة القدم، سيتم التقدم بطلب لمجلس الوزراء، لدراسة استثنائهم لأداء التدريبات، وخوض المباريات الودية.

وأضاف: جاءت القرارات الصحية المتشددة، بسبب ارتفاع نسب الإصابة، وعدم تعاون بعض الأندية والاتحادات في تطبيق الاشتراطات، وتوصيات اللجنة الثلاثية، وطالب الملا الأندية الرياضية، بإيقاف كافة أنواع التجمعات داخل الأندية، وكذلك عملية تسديد الاشتراكات، وتسجيل العضوية الجديدة للجمعيات العمومية، بداية من يوم الأحد المقبل، وحتى إشعار آخر، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

استثناءات

وبالنسبة للأندية التي ترغب أداء لاعبيها للتدريبات بسبب الارتباطات بالاستحقاقات الخارجية، سيتم رفع كتاب بهذا الشأن لمجلس الوزراء، للحصول على الموافقات الرسمية، وقال: نعلم بأن أداء التدريبات الرياضية مهم للاعبين، ولكن للأسف، هناك بعض الاختراقات الصحية، والسماح للجماهير بالوجود في الملاعب بأعداد كبيرة، رغم التشديد على ضرورة الالتزام، وجاء هذا القرار، حماية للمجتمع الكويتي بصفة عامة، والرياضي خاصة، لمنع انتشار الفيروس.

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