ورشة للكفاءات الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

واصل اتحاد الكرة الورش الافتراضية ضمن المرحلة الثانية لبرنامج الكفاءات التخصصية بالشراكة مع مجلس الشارقة الرياضي والأولمبياد الإماراتي الخاص بهدف تطوير مؤهلات معلمي ومدربي الأولمبياد الخاص العاملين بأندية ومراكز ذوي الإعاقة والهيئات الرياضية الأخرى.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة ، حرص الاتحاد على التعاون والتنسيق الدائمين مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي من خلال إقامة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التطويرية لرفع كفاءات معلمي التربية الرياضية والمدربين العاملين بأندية ومراكز أصحاب الهمم والمساهمة في تنظيم الفعاليات التي تستضيفها دولة الإمارات.

وقال الأمين العام إن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي يحرص دائماً على المشاركة الفعالة في تنظيم مختلف الأحداث الرياضية بالدولة، خصوصاً الكروية منها، ويُسّخر كل إمكانياته الفنية والبشرية، كما يحرص على إنجاح أي حدث رياضي يُقام على أرض الدولة وذلك ضمن مسؤوليته المجتمعية، ويُولي اتحاد الأنشطة المجتمعية اهتماماً كبيراً لإيمانه العميق بأن الرياضة نشاط إنساني يبني جسور التعاون والتكاتف بين الناس ويعزز الروح الرياضية لدى أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة كان وما زال في طليعة المؤسسات الرياضية التي تسهم في دعم الأنشطة الرياضية بكل تخصصاتها.

وقدم ميشيل سابلون المدير الفني لاتحاد الكرة ورقة عمل خلال ورشة الأمس تناولت الجوانب المتعلقة بتطوير الكوادر العاملة في مجال كرة القدم والاستراتيجية المعتمدة من اتحاد الكرة لتطوير قطاع الناشئين في الأندية والمنتخبات الوطنية.

وتفاعل المدربون المشاركون مع محاور ورشة العمل التي شهدت مناقشات حول أسس انتقاء لاعبي كرة القدم الموهوبين، وأهم عناصر الانتقاء الفنية والمهارية والبدنية الواجب متابعتها، إضافة إلى أهمية التغذية الصحيحة للاعب كرة القدم، وأهمية الفحوصات الطبية في متابعة الحالة الصحية ومدى تأثيرها في أداء اللاعبين.

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