النصر يحتفي ببطلات دوري السلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفت شركة الألعاب الرياضية بنادي النصر بفريق السيدات لكرة السلة في النادي بطل دوري السيدات لهذا الموسم تقديراً لإنجازه واسترداده لدرع البطولة الذي غاب الموسم الماضي عن خزائن النادي، ودعماً وتشجيعاً للاعبات الفريق قبل خوضهن غمار مسابقة الكأس المقبلة.

تقدم الحضور خلال مراسم التكريم رئيس الشركة عبدالرازق الهاشمي، ونائبه مروان سنكل، والأعضاء قاسم محمد، ومنصور الفلاسي، وعبدالباسط علي، بجانب أحمد شريف الجناحي المدير التنفيذي لإدارة الألعاب في النادي.

وخلال الاحتفالية وجه الهاشمي التهنئة للاعبات الفريق والجهاز الفني والإداري المعاون المشرف على الفريق، وأكد ثقته وثقة النادي في مقدرة جميع اللاعبات على استكمال مسيرتهن الناجحة بإضافة الفوز بالكأس هذا الموسم والتربع على عرش كرة السلة النسائية محلياً وخليجياً خلال السنوات المقبلة، ووعد بمواصلة الدعم وتقديم كل ما هو ممكن لضمان هذا التميز.

من جانبها أكدت مشرفة الرياضة النسائية في النادي نسرين بن درويش حرص جميع اللاعبات في النادي على التميز وتحقيق الأهداف المرجوة التي يستحقها نادي النصر، وأشارت إلى أن لاعبات السلة رغم الظروف الصعبة التي مررن بها من غيابات وإصابات إلا أنهن كن مصرات على استرداد اللقب مرة أخرى إلى خزينة النادي.

وأثنت بن درويش على دعم إدارة النادي وعلى جهود الأعضاء وبصفة خاصة متابعة وجهود الكابتن مروان سنكل نائب الرئيس المشرف العام على الفريق التى كانت وراء الفوز بلقب الدوري.

طال التكريم اللاعبات: أسماء ماجد، فاطمة المضرب، فاطمة حيدر، ميرا عبدالعزيز، هند خالد، روز اوما، تيرا رافن، هند الساطي، ادجي ندياي، صنعاء ماجد، وحصة النعيمي.

كما طال الجهاز الإداري والفني الذي ضم: نسرين بن درويش المشرفة العامة، سعاد عبدالله الإدارية، هلا شحادة مربة، سحر الازرعي مدربة مساعدة، مها حسين مدربة لياقة، وسميثا معالجة.

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