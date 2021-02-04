غدا .. انطلاق بطولة الشارقة الدولية الـ 21 لقفز الحواجز

المصدر: وام

تنطلق غدا فعاليات بطولة الشارقة الدولية الـ 21 لقفز الحواجز من فئة النجمتين تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وهي أولى البطولات الدولية من ثماني بطولات ستشهدها أندية ومراكز الفروسية بالإمارات خلال الموسم الحالي.

وينظم البطولة نادي الشارقة للفروسية والسباق لمدة يومين بالتعاون‪ مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية وبرعاية لونجين الراعي الرسمي للبطولة ومجلس الشارقة الرياضي وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة واسطبلات الشراع ومصرف الشارقة الإسلامي ومستشفى الشارقة للخيول وقناة الشارقة الرياضية وشركة كافالور وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير – شروق – وفندق سينترو الشارقة.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من فرسان قفز الحواجز من 18 دولة عربية وغربية وأوروبية وبجوائز تصل الى 350 ألف درهم للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة وبمشاركة /250/ خيلاً و/180/ فارسا وفارسة من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وبيلاروسيا وبوليفيا وكندا والدنمارك ومصر والمملكة المتحدة وبولندا وإيرلندا وإيطاليا والأردن والكويت ولبنان والنرويج وفلسطين وروسيا وسوريا.

وتقام فعاليات منافسات البطولة على ميدان الصالة المغطاة والميدان الرملي الخارجي وتشتمل على ستة أشواط دولية أربعة منها من فئة النجمتين وشوطين من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر /6 ـ 7/ سنوات بالإضافة إلى ستة أشواط محلية تقام بواقع شوطين من اليوم وحتى بعد غد ويشارك فيها الفرسان المبتدئون والأشبال والناشئون /الجونيورز/ وفرسان الفئة الثانية وخيول القفز الصغيرة عمر /4 ـ 5/ سنوات ورصدت لها جوائز بقيمة /49/ ألف درهم.

وسيقام اليوم الشوط الاول على الميدان الخارجي - شوط مصرف الشارقة الإسلامي الترحيبي للخيول الصغيرة بمواصفات شوط خاص من مرحلتين على حواجز ارتفاعها /120 ـ 130/ سم وبجوائز مالية قدرها 10 آلاف درهم والشوط الثاني – شوط غرفة تجارة وصناعة الشارقة ويقام بمواصفات شوط خاص من مرحلتين وصمم مساره بحواجز يصل ارتفاعها حتى 130 سم وبجوائز ماليها قدرها 20 ألف درهم والشوط الثالث - شوط شركة لونجين ويقام على الميدان الخارجي أيضاً في ختام منافسات اليوم الاول المؤهل لشوط الجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز يصل ارتفاعا إلى /145/ سم وجوائز مالية قدرها /131.600/ درهم.

وفي ثاني أيام البطولة /السبت/ يقام الشوط الرابع على ميدان الصالة المغطاة - شوط اتحاد الإمارات للفروسية والسباق الختامي لفئة الخيول الصغيرة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز على حواجز ارتفاعها /125/ سم للخيول عمر 6 سنوات و/135/ سم للخيول عمر 7 سنوات وجوائزه 15 ألف درهم.

والشوط الخامس على كأس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ويقام على الميدان الخارجي بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز يصل ارتفاعها 135 سم وبجوائز مالية قدرها 25 ألف درهم.

وتختتم البطولة بشوط الجائزة الكبرى شوط كأس الشارقة مقدم من شركة لونجين بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز يصل ارتفاعها إلى /145/ سم وجوائز مالية قدرها /131.600/ درهم.

واعتمدت إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق جميع الاجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وكما تم أخذ الموافقة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات في إمارة الشارقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز