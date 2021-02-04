أسامة الشعفار يجتمع مع رئيس «دولي الدراجات»

المصدر: (لوزان - البيان الرياضي)

وصل رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات أسامة الشعفار، إلى سويسرا لحضور الاجتماع رقم 179 للاتحاد الدولي للدراجات، ويستمر لمدة 3 أيام، برئاسة الفرنسي ديفيد لابورتيه، رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، ويناقش الاجتماع السنوي عدداً من المواضيع الخاصة بالسباقات واللوائح في ظل الأزمة التي عاشها العالم بسبب تفشي كورونا.

وصرّح رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات أسامة الشعفار، أنه اجتمع مع رئيس الاتحاد الدولي على هامش الكونغرس ونقل له آخر استعدادات الإمارات لاستضافة البطولة الآسيوية للدراجات في مارس المقبل، والتي ستشهد أيضاً انتخابات الاتحاد الآسيوي للدراجات، وأشاد لابورتيه، بما وصلت إليه الدراجات الآسيوية خلال الفترة الماضية مؤكداً أن التحديات التي واجهت العالم في تنظيم السباقات الفترة الماضية ستزول قريباً خصوصاً مع استعداد الإمارات لاستضافة بطولتين عالميتين، وهما طواف الإمارات وبطولة آسيا للدراجات.

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