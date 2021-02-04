صدارة ثلاثية في «فخر الأجيال للصيد بالصقور»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تصدرت فرق «أم 7» و«أف 3» والظفرة ريادة الترتيب في اليوم الثاني من أشواط فئتي الشيوخ والعامة «ملاك»، ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، وتعد مسك ختام بطولات الصيد بالصقور هذا الموسم، وتتواصل حتى 16 فبراير الجاري.

وفي اليوم الثاني لأشواط الشيوخ لفئة جير تبع، حقق فريق «أم 7» شوط جير تبع فرخ الرمز، بواسطة الطير «تي 3» بزمن 17.167 ثانية، وجاء ثانياً «أف 3» بالطير «تي 2» بزمن 17.196 ثانية، وثالثاً الظفرة بالطير «تي 123» بزمن 17.316 ثانية.

وكسب فريق «أف 3» شوط جير تبع جرناس الرمز، بواسطة الطير «خطير» بزمن 17.062 ثانية، يليه الظفرة بالطير «تي 44» بزمن 17.073 ثانية، وثالثاً «أف 3» بالطير «مزيون» بزمن 17.275 ثانية.

وفاز فريق الظفرة بشوط جير تبع فرخ الرئيسي، بالطير «تي 64» بزمن 17.515 ثانية، وجاء فريق بينونة بالمركز الثاني بالطير «تي 84» بزمن 17.542 ثانية، وثالثاً الظفرة بالطير «تي 157» بزمن 17.648 ثانية.

وكسب الظفرة المراكز الثلاثة الأولى في شوط جير تبع فرخ النقدي، بالطير «تي 122» بزمن 17.533 ثانية، والطير «تي 47» بزمن 17.653 ثانية، والطير «تي 67» بزمن 17.763 ثانية.

أشواط العامة

في منافسات أشواط جير شاهين العامة ملاك، كسب راشد بن سرود المنصوري شوط جير شاهين فرخ الرمز، بالطير «جيفار» بزمن 18.674 ثانية، وجاء ثانياً غدير محمد المنصوري بالطير «1» بزمن 18.943 ثانية، وثالثاً خالد جمعة الهاملي بالطير «شاهين 1» بزمن 18.985 ثانية.

وحقق سعيد راشد بن سرود المنصوري المركز الأول في شوط جير شاهين جرناس الرمز، بالطير «العاصف» بزمن 18.655 ثانية، يليه راشد بن سرود المنصوري بالطير «الابجر» بزمن 18.801 ثانية، وثالثاً عبدالله راشد المنصوري بالطير «57» بزمن 18.848 ثانية.

وفاز أحمد صغير الكتبي بشوط جير شاهين فرخ الرئيسي، بالطير «محاظر» بزمن 19.230 ثانية، يليه جابر بتال المرر بالطير «حشر» بزمن 19.416 ثانية، وثالثاً أحمد محمد المرر بالطير «سويد» بزمن 19.536 ثانية.

وكسب بطي جمعه القبيسي شوط جير شاهين جرناس الرئيسي، بالطير «حبشان» 18.137 ثانية، يليه حمد بن مجرن الكندي بالطير «3119 فوكس» بزمن 19.137 ثانية، وثالثاً محمد سعيد المنصوري بالطير «بي 1» بزمن 19.364 ثانية.

وحقق حسن مبارك المنصوري المركز الأول في شوط جير شاهين فرخ النقدي، بالطير «عناد» بزمن 19.862 ثانية، يليه المر سالم الشامسي بالطير «لويان» بزمن 19.867 ثانية.

أما في أشواط جير تبع، كسب مروان بن شنه الكتبي، شوط جير تبع فرخ الرمز، بالطير «دبليو 95» بزمن 17.556 ثانية، وجاء ثانياً راشد بن سرود المنصوري بالطير «مخيف» بزمن 17.777 ثانية. وتختتم اليوم منافسات أشواط الشيوخ والعامة ملاك بإقامة 10 أشواط لفئة القرموشة، بواقع 5 أشواط لكل فئة، وهي: فرخ رمز، جرناس رمز، فرخ رئيسي، جرناس رئيسي، فرخ نقدي.

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