انطلاق المرحلة الرابعة من «برنامج الكفاءات التخصصية»

المصدر: (الشارقة - وام)

أطلق مجلس الشارقة الرياضي والأولمبياد الإماراتي الخاص المرحلة الرابعة من برنامج الكفاءات التخصصية بداية من أمس وتستمر حتى 24 فبراير الجاري.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من اهتمام مجلس الشارقة الرياضي والأولمبياد الإماراتي الخاص في توفير كل ما يدعم فرص التطوير لأصحاب الهمم».

من ناحيته قال طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «تظل مسؤوليتنا الأولى تجاه أبنائنا الرياضيين من أصحاب الهمم بالأولمبياد الخاص الإماراتي، هي توفير أفضل السبل الممكنة لهم، وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم التدريبية».

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