«الجودو» يتعاقد مع المولدوفي باكال

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

تعاقد اتحاد المصارعة والجودو مع المدرب المولدوفي باكال فياسيسلاف، لقيادة المنتخبات الوطنية للجودو، خلال المرحلة المقبلة خلفاً للمدرب المولدوفي فاسيل كولا، الذي وافته المنية في أكتوبر الماضي، وتحمل سيرة المدرب الجديد الذاتية بإشرافه على تدريب المنتخب المالدوفي 5 سنوات، كما درب منتخب رومانيا للجودو 3 سنوات.

وصرح محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو أن المدرب الجديد رافق منتخبنا الوطني للجودو، خلال معسكر التدريب المشترك، الذي انطلق، أول من أمس، في تل أبيب تلبية لدعوة الاتحاد الإسرائيلي للجودو .

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