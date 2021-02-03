أوليفير بطل دولية «في حب سلطان» للشطرنج

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

توّج الفلبيني أولفير دي ماكلينج بطلاً للنسخة العاشرة لبطولة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات الدولية بالشارقة التي جاءت تحت شعار «في حب سلطان» تزامناً مع الذكرى 49 لتولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مقاليد الحكم في الإمارة.

وشهدت البطولة مشاركة 110 لاعبين ولاعبات من مختلف الجنسيات من أندية الدولة، وجاءت مستوياتها قوية، ونجحت في تحقيق أحد أهدافها الرئيسية وهو تعزيز خطة النادي في نشر اللعبة، والترويج لها بين مختلف فئات المجتمع والأعمار.

كما أسفرت نتائجها عن تتويج الأوكراني ديماترو كومرافو بالمركز الثاني، والتركمانستانية ماهري جلديفا بالمركز الثالث.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة أن النادي يواصل إقامة البطولات المختلفة على مدار العام من أجل تحقيق أهدافه بالترويج للعبة ونشرها بين مختلف فئات المجتمع، موضحة أنها رسالة وفاء وشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة تولي مقاليد الحكم في الإمارة وعلى دعمه اللامحدود للقطاع الرياضي.

وأضافت: تحقق لاعبات النادي العديد من المكاسب من إقامة هذه البطولات، التي تساعدهنّ على الاستعداد الجيد للمشاركة في البطولات الخارجية أمام نخبة اللاعبين، لذا سيواصل النادي خطته واستراتيجيته في هذا الشأن.

كما توجّهت الشامسي بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دوره المتواصل في دعم أنشطة النادي المختلفة، وتسهيل كل العقبات من أجل توسيع قاعدة انتشار اللعبة داخل الدولة وخارجها.

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