أحمد بالهول الفلاسي يثمن مكرمة رئيس الدولة لأصحاب الإنجازات الرياضية

المصدر: وام

ثمن معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لأصحاب الإنجازات الرياضية للعام 2019، والتي بلغت 24 مليوناً و392 ألفاً و473 درهماً .

وأكد معاليه أن المكرمة تأتي تجسيداً لمعاني الرعاية والدعم من القيادة الرشيدة لأبنائها الرياضيين، وتعكس متانة العلاقة التي تجمعهم والأسرة الرياضية تقديراً وعرفاناً بإنجازاتهم وجهودهم لإعلاء راية الوطن في مختلف المحافل والاستحقاقات القارية والدولية.

جاء ذلك خلال رئاسة معاليه الاجتماع الأول لسنة 2021 لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للهيئة والأمناء المساعدون، والذي قدم من خلاله معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة شكره لمعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع على ما أنجزه خلال فترة رئاسته مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وجهوده في الارتقاء بالرياضة الإماراتية.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه تشكيل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية لكرة اليد برئاسة نبيل محمد بن عاشور والدراجات برئاسة منصور جمعة بوعصيبة ، وكرة السلة برئاسة اللواء اسماعيل عبدالله القرقاوي للدورة 2020-2024 وذلك بعد ما اسفرت عنه انتخابات مجالس إدارات هذه الاتحادات في وقت سابق من العام الماضي.

كما استعرض الاجتماع أبرز الأحداث الرياضية للعام 2020 وما صاحبتها من عقبات وتوقف للنشاط جراء ما يشهده العالم من جائحة كورونا " كوفيد-19 " التي ألقت ظلالها على الحركة الرياضية بمختلف أنواعها، ومرحلة التعافي وآلية العودة التدريجية بمختلف القطاعات في الدولة.

وناقش المجلس أهم الأهداف والخطط المستقبلية لرياضة الإمارات والتي تسهم في تطوير وتطبيق نظام الحوكمة بما يتواءم وتطلعات القيادة الرشيدة في حوكمة القطاع الرياضي، وتطوير البرامج واللوائح المنظمة للعمل الاداري في الجهات الرياضية، ويساهم في اضفاء الطابع المؤسسي بهدف إحداث نقلة نوعية تواكب التطلعات وترتقي بها نحو المكانة المأمولة لهذا القطاع الحيوي، ويستجيب لآمال وتطلعات أبنائه الرياضيين في تحقيق أفضل النتائج والإنجازات على كافة الأصعدة.

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