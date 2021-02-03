رياضيو أصحاب الهمم: شكراً خليفة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفع محمد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، باسمه وباسم أعضاء اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية وجميع الأندية والرياضيين من أصحاب الهمم، أسمى آيات الشكر والعرفان والاعتزاز والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولقيادتنا الرشيدة على ما يقدمونه من جهود جبارة ودعم لامحدود للرياضيين من أبناء الوطن.

وجاء ذلك إثر مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأصحاب الإنجازات الرياضية في عام 2019، أمس، حيث بلغت قيمة هذه المكرمة 24 مليوناً و392 ألفاً و473 درهماً سيستفيد منها 680 رياضياً يتبعون لـ 29 اتحاداً رياضياً، تتضمن اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، ومنهم فرسان الإمارات من أصحاب الهمم الذين حققوا العديد من الإنجازات في العديد من البطولات التي شاركوا بها، على أن يتم توزيعها هذا العام دون إقامة الاحتفالية السنوية المعتادة، وذلك تطبيقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهة جائحة كورونا، وحرصاً على سلامة وصحة الجميع.

وقال الهاملي إن هذه المكرمة السنوية تعكس بشكل جلي الحرص والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بالرياضة والرياضيين، وإنها تقدّر جهود أصحاب الإنجازات الذين رفعوا علم وطننا الحبيب في جميع المحافل الدولية التي شاركوا بها، مؤكداً أن هذه المكرمة ستشكّل حافزاً إضافياً كبيراً للرياضيين من أجل تكثيف الجهود والتدريبات ومواصلة الإنجازات لتمثيل الدولة مستقبلاً بأفضل صورة ممكنة.

أهداف

وأضاف الهاملي: التكريم ليس بجديد على قادتنا وحكومتنا الرشيدة، والتي تشجع دائماً أبناءها من الرياضيين وعلى رأسهم من أصحاب الهمم، وتذلل لهم الصعوبات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، ووضع رياضة الإمارات ورياضة أصحاب الهمم في الريادة دائماً، لافتاً إلى أن المكرمة حافز كبير لبذل أقصى جهد، فمن يحقق إنجازاً ما فعليه أن يثق بأنه سيحظى بالتكريم من جانب قيادتنا الكريمة، متوجهاً بالشكر لجميع الرياضيين الأبطال وخصوصاً أصحاب الهمم منهم، لأنهم أهل للتكريم وأصحاب الإنجازات الرياضية التي وضعوا من خلالها بصمتهم الواضحة في المحافل الرياضية الدولية، ليسهموا بذلك في رفع علم الإمارات خفاقاً في أهم المحافل الدولية، مؤكداً أن اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية وأبطال الإمارات من أصحاب الهمم يتطلعون إلى تقديم إنجازات أكثر وأكبر في المراحل القادمة لرد جزء من دين وطننا المعطاء.

عرفان

بدوره، توجه الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، بالشكر والعرفان لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، موضحاً أن رياضة أصحاب الهمم تعيش في كل عام يوماً سعيداً، يتمثل بتقديم هذه المكرمة لأبنائه الرياضيين من أصحاب الإنجازات، منوهاً بأن أسرة رياضة أصحاب الهمم عاشت أياماً سعيدة، بصعود فرسانها إلى منصات التكريم، مشدداً على أن رياضة أصحاب الهمم محظوظة بدعم لا يتوقف ولاحدود له من قبل القيادة الرشيدة، واعداً بمواصلة العمل وبذل أقصى الطاقات لتستمر راية الوطن خفاقة بجهود أبنائها المخلصين الذين يستمدون عزمهم من دعم القيادة الرشيدة اللامحدود للرياضة والرياضيين وعلى رأسهم أصحاب الهمم.

اهتمام

كما أكدت عائشة عبد الله ميران نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الإماراتية، أن قيادتنا الرشيدة تولي جلّ اهتمامها لدعم ورعاية أصحاب الهمم، والتكريم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسام على صدور جميع أصحاب الهمم، ويكفي أن الشعور الموجود دائماً لدينا بأننا لسنا بمفردنا وقادتنا والشعب الإماراتي كافة يدعموننا ويقفون خلفنا في جميع الرياضات التي نخوضها، والتي كانت من أهم العوامل في النهوض برياضة المرأة الإماراتية، حيث كان لهذه المكرمة من دوافع التميز لدى كل الرياضات لتحقيق الإنجازات واعتلاء منصة التتويج، وقالت: نحن هنا نسجل اعتزازنا وفخرنا بإنجازات كل الأبطال من أصحاب الهمم وكل ما يقدمونه إلى وطنهم وتفوقهم الكبير لرفع علم الإمارات في المحافل الدولية، وهم نبراس وعنوان للهمم العالية التي نفخر بها.

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