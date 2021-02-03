محطة مثيرة تنتظر الملاك في «بيرق الناموس»

المصدر: دبي-علي الظاهري

يستعد الملاك المشاركون في جائزة بيرق الناموس للهجن التي تقام في نسختها الرابعة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لمحطة جديدة في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهجن العربية الأصيلة في ميدان اللبسة بأم القيوين، وذلك بعد إسدال الستار أخيراً على مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، والذي كان بمثابة محطة مهمة لحصد النقاط والرموز ضمن المهرجانات الكبرى التي تستضيفها الدولة.

وانفرد محمد راشد بن غدير الكتبي بصدارة البيرق المفتوح، حيث عزز حامل لقب النسخة الماضية صدارته بعد التألق في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، ويتصدر بن غدير القائمة حالياً برصيد 115 نقطة بفارق كبير عن أقرب منافسيه محمد سهيل بن عويضان العامري برصيد 30 نقطة، وجاء في المركز الثالث سالم حمد بن نهيان العامري برصيد 28 نقطة، يليه في المركز الرابع مظفر محمد خموشة العامري برصيد 25 نقطة، واحتل المركز الخامس مبارك أحمد مطر ماجد الخييلي برصيد 22 نقطة، يليه في المركز السادس خليفة سلطان بالرشيد السويدي برصيد 20 نقطة، وجاء في المركز السابع محمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي برصيد 12 نقطة، وجاء في المركز الثامن سالم أحمد بن دري الفلاحي برصيد 10 نقاط، يليه في المركز التاسع سيف علي راشد سويلم برصيد 8 نقاط، وجاء في المركز العاشر كل من فهيد محمد فهيد الرزق العجمي وسالم سعيد منانة الكتبي وصالح محمد بن نصرة العامري برصيد 6 نقاط، ثم فرج علي بن حمودة الظاهري برصيد نقطتين.

بيرق الإنتاج

وتبدو المنافسة أكثر سخونة على فئة الإنتاج، حيث يتصدر القائمة سالم حمد نهيان العامري برصيد 22 نقطة، يليه في المركز الثاني مظفر بن خموشة العامري برصيد 18 نقطة، ويحتل المركز الثالث كل من سالم بن دري ومبارك أحمد الخييلي برصيد 10 نقاط.

مهرجانات كبرى

تضم جائزة بيرق الإنتاج 4 مهرجانات كبرى؛ هي: «جائزة زايد الكبرى»، ومهرجان سمو ولي عهد دبي، وختامي الوثبة، وختامي المرموم، بينما تشمل جائزة البيرق المفتوح 6 مهرجانات؛ هي: مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهجن، وجائزة الملك عبدالعزيز للإبل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب المهرجانات الأربعة.

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