«الحصن» يتألق في «أبوظبي لصيد الكنعد»

المصدر: (أبوظبي - وام)

اختتمت، أول من أمس، منافسات الجولة الأولى من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي.

شارك في المنافسات 324 زورقاً هي نخبة الزوارق في الدولة، وحل في المركز الأول فريق الحصن عبر زورق جاسم الحمادي بعد اصطياده لأكبر سمكه كنعد، بلغ وزنها 34.45 كجم، في حين جاء ثانياً حسين أحمد الجسمي بوزن وقدره 29.81 كجم، وثالثاً فريق الطيار عبر زورق علي محمد المنصوري بوزن وقدره 29.20 كجم، وحصل صاحب المركز الأول على 90 نقطة في سباق المنافسة على لقب الموسم، فيما حصل صاحب المركز الثاني على 80 نقطة، و72 نقطة للمركز الثالث.

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