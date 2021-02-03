حمدان بن محمد يشهد تفوق هجن العاصفة في تحديات اللقايا بالمرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ.وأقيمت سباقات تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ بميدان المرموم على مدار ثمانية عشر شوطاً، وذلك لمسافة خمسة كيلومترات.

وحملت الأشواط الأربعة الرئيسية للسباقات تفوقاً كاملاً لمؤسسة هجن العاصفة والتي سيطرت على صدارتها تحت القيادة التضميرية لغياث الهلالي، والذي قاد «الشاهينية» للفوز بالتحدي الأول للقايا البكار المحليات مسجلة توقيتاً وقدره 7:25:7 دقائق.

وعاد غياث الهلالي للتميز من جديد، وذلك من خلال ثاني الأشواط للقايا البكار المهجنات، حيث قدم هذه المرة «الشاهينية» على القمة بزمن بلغ 7:26:4 دقائق.

وكان الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات عاصفياً بتميز كبير لـ«شاهين» الذي أبدع بقيادة غياث الهلالي ووصل إلى خط النهاية في توقيت 7:29:8 دقائق.

كما ظفر «شاهين» آخر لهجن العاصفة بصدارة الجعدان المهجنات، وذلك في الشوط الرابع وذلك بحسم «شاهين» المعركة في زمن 7:33:6 دقائق.

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