عبد الله الحمادي يترشح لرئاسة ألعاب القوى

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

كشف حكم ألعاب القوى، عبد الله أحمد الحمادي، عن نيته الترشح لرئاسة مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى خلال دورته الجديدة، مشيراً إلى أن هدفه خدمة اللعبة التي ينتمي إليها منذ سنوات طويلة.

ويملك عبد الله الحمادي، مسيرة طويلة في ألعاب القوى بدأها باللعب لنادي الشباب «السابق» من 1986 إلى 1992، ثم العمل مساعداً للمدرب وإدارياً بالنادي من 1995 إلى 2000، ومدرباً لمنتخب القوات المسلحة لألعاب القوى من 1995 إلى 2006.

كما يمتلك خبرة تنظيمية في إدارة البطولات، وفي قياس مسافات سباقات الطرق، وفي التحكيم بالدرجة الأولى من 1993 إلى 2006، إلى جانب حصوله على دبلوم في إدارة الأعمال، ودبلوم في الإدارة الرياضية، وعضوية المجلس الدولي للرياضة العسكرية (السيزم)، في رياضة الخماسي العسكري.

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