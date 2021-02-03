«السلم للدراجات الهوائية» تختتم بسباق النخبة للسيدات اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تختتم بطولة السلم للدراجات الهوائية نسختها الخامسة اليوم بسباق النخبة للسيدات، بعد سلسلة من السباقات المثيرة والقوية ضمن فئات متنوعة شملت الهواة والمحترفين من الرجال والسيدات.

وتقام بطولة السلم للدراجات الهوائية سنوياً تحت رعاية وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – للمشتريات والتمويل، في منطقة سيح السلم في دبي.

وسيقام سباق النخبة للسيدات لمسافة 106 كلم وفق المسار الخاص الذي جهزته اللجنة المنظمة العليا ضمن محمية المرموم الطبيعية في منطقة سيح السلم في دبي، على أن تشمل المشاركة صاحبات المراكز العشرة الأولى من سباق الهواة الإماراتيات الذي أقيم في الشهر الماضي، وفريق المنتخب الوطني من المحترفات الإماراتيات، ولاعبات الأندية الإماراتيات، والمتقاعدات من الأندية ممن لم يتجاوزن الـ 3 أعوام من تاريخ الاعتزال، وجميع المحترفات والمقيمات الأجنبيات في الدولة على أن يكون شرط الإقامة لفترة أكثر من عام على الأقل.

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – للمشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن دعم ورعاية وتوجيهات والحضور من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، يقف وراء النجاح في كسب التحدي هذا العام، من خلال قدرتنا على زيادة عدد السباقات رغم ظروف الجائحة الصحية التي يمر بها العالم، وهو ما تحقق بفضل كفاءة أعضاء اللجنة المنظمة وجميع العاملين في فرق العمل من الكوادر الوطنية التي نفتخر بها، وكانوا جميعاً على العهد بهم من أجل نجاح الحدث للعام الخامس على التوالي والسعي دائماً لتحقيق التطور المنشود لنشر رياضة الدراجات الهوائية وتعزيز أسلوب الرياضة والنشاط البدني كأسلوب حياة للمجتمع بأكمله

أجواء البطولة

وعبر ماجد البستكي، رئيس اللجنة الإعلامية، عن سعادته بالتغطية الإعلامية التي نالتها البطولة من خلال جهود البث المباشر والتغطية الموسعة واستوديوهات المقابلات عبر قناتي دبي الرياضية ,أبوظبي الرياضية، وبتعليق مميز من المتألق عبد الله سويدان، وهو ما ساهم بالتعريف بالسباقات ونقل لملايين المشاهدين روعة أجواء البطولة وقوة منافساتها، إلى جانب سعينا لتغطية وإبراز كافة تفاصيل الحدث عبر جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

أرقام

يبلغ عدد المشاركات في السباق 74 متسابقة من 24 جنسية، كما تشارك في السباق 10 فرق تضم 57 متسابقة، بينما تشارك 17 متسابقة بصفة فردية.

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