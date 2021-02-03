الشارقة يواصل صدارة دوري شباب اليد
واصل فريق شباب اليد بنادي الشارقة مسيرته الناجحة في رحلة الدفاع عن لقب دوري شباب اليد، وجاء ذلك أول من أمس عندما حقق الفوز على ضيفه النصر، «49 - 28»، في المباراة التي جمعت الفريقين، في افتتاح مرحلة إياب الدوري العام لمرحلة الشباب، والتي شهدت أيضاً، عودة فريق شباب الأهلي بانتصار مستحق من صالة مضيفه الوصل بواقع «44 - 23».
وبنتائج الجولة، حافظ فريق شباب الشارقة على سجله الخالي من الهزائم، وعزز صدارته الترتيب العام برصيد 15 نقطة، بفارق النقطتين عن شباب الأهلي الوصيف.
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