الشارقة يواصل صدارة دوري شباب اليد

المصدر: (دبي ـ فائز بجبوج)

واصل فريق شباب اليد بنادي الشارقة مسيرته الناجحة في رحلة الدفاع عن لقب دوري شباب اليد، وجاء ذلك أول من أمس عندما حقق الفوز على ضيفه النصر، «49 - 28»، في المباراة التي جمعت الفريقين، في افتتاح مرحلة إياب الدوري العام لمرحلة الشباب، والتي شهدت أيضاً، عودة فريق شباب الأهلي بانتصار مستحق من صالة مضيفه الوصل بواقع «44 - 23».

وبنتائج الجولة، حافظ فريق شباب الشارقة على سجله الخالي من الهزائم، وعزز صدارته الترتيب العام برصيد 15 نقطة، بفارق النقطتين عن شباب الأهلي الوصيف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز