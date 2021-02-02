«أدنوك» للمحامل الشراعية 22 قدماً السبت المقبل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ينظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت سباق أدنوك للمحامل الشراعية 22 قدماً بكورنيش العاصمة أبوظبي، يوم السبت المقبل، إذ من المقرر أن يغلق باب التسجيل للمشاركة في السباق بعد غد الخميس.

ويعد السباق واحداً من السباقات الرئيسة التي ينظمها النادي لاسيما في ظل الشراكة الفاعلة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ونادي أبوظبي للرياضات الشراعية.

ويقام السباق وفقاً للإجراءات الاحترازية والاشتراطات التي يضعها النادي للحفاظ على سلامة جميع المشاركين، إضافة إلى الاشتراطات الخاصة بالمواصفات الفنية للمحامل المشاركة.

وقال أحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت إن الشراكة الناجحة بين أدنوك والنادي مثمرة إلى أبعد الحدود خاصة وأنها تعد شريكاً رئيساً وفاعلاً لمختلف السباقات والفعاليات التي ينظمها النادي، مشيراً إلى أن أدنوك حريصة على رعاية ودعم الأحداث الرياضية خصوصاً الفعاليات التراثية التي تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، معرباً عن ثقته في نجاح السباق وخروجه بالشكل اللائق لاسيما وأنه يمثل أحد أهم السباقات في فئة 22 قدماً التي تمنح البحارة الشباب الفرصة لاكتساب الخبرات والتأهل للفئات الأعلى.

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