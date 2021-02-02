حمدان بن محمد يشهد تحديات سن اللقايا لهجن الشيوخ بالمرموم

المصدر: وام

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي مساء اليوم تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ والتي أقيمت بميدان "المرموم" على مدار ثمانية عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلو مترات.

حملت الأشواط الأربعة الرئيسية تفوقا لمؤسسة هجن العاصفة والتي سيطرت على صدارتها تحت قيادة غياث الهلالي والذي قاد "الشاهينية" للفوز بالتحدي الأول للقايا البكار المحليات مسجلة توقيتاً وقدره 7:25:7 دقائق.

وفي ثاني الأشواط للقايا البكار المهجنات قدم هذه المرة "الشاهينية"على القمة بزمن بلغ 7:26:4 دقائق .

وتميز الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات ببروز "شاهين" بقيادة الهلالي ووصل إلى خط النهاية في توقيت 7:29:8 دقائق.

وظفر "شاهين" آخر لهجن العاصفة بصدارة الجعدان المهجنات في الشوط الرابع وذلك بحسمه المعركة في زمن 7:33:6 دقائق .

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