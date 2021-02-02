بن فطيس يتألق في جائزة الرباط الكبرى

المصدر: (الرباط - وام)

انتزع الرامي الإماراتي سيف بن فطيس الميدالية الفضية في بطولة الجائزة الكبرى الدولية للرماية لفئة «الاسكيت» التي اختتمت منافساتها بميدان الفلين بالعاصمة المغربية الرباط أول من أمس بمشاركة نخبة أبطال العالم من مختلف القارات.

وسجل ابن فطيس 71 من 75 طبقاً في اليوم الأول، و47 من 50 في اليوم الثاني، ولم يتفوق عليه صاحب المركز الأول إلا بفارق محدود للغاية.

وعن هذا الإنجاز قال سيف بن فطيس: «مكاسبي كثيرة من هذه البطولة، لأنها شهدت أول عودة دولية بعد فترة توقف طويلة وتعليق للمنافسات لمدة عام كامل، كما أنني شعرت بالاطمئنان على مستواي في ظل مشاركة أبطال العالم في الحدث وتفوقي عليهم، ولا سيما أن البطولة شهدت مشاركة أبطال عالم متأهلين للأولمبياد».

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