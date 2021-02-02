«دبي للدراجات المائية» السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم السبت المقبل سباق دبي للدراجات المائية -الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات الدولية 2021 فاتحة الأنشطة والفعاليات العالمية في بطولات الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي ام-.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن اللجنة المنظمة للحدث رفعت من درجات الاستعداد لسباق دبي للدراجات المائية الحدث الكبير والذي يعد فاتحة جولات بطولة الإمارات الدولية وأولى الفعاليات التي تحظى بصبغة عالمية في روزنامة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية والذي يضعها دائماً في الروزنامة العالمية وتحتسب على اثر نتائجها قوائم التصنيف في فئات المحترفين.

وأشار القمزي إلى أن اللجنة المنظمة قامت بجهود كبيرة واتصالات مع شركاء النجاح في الدوائر الحكومية من اجل إنجاح التظاهرة التي ستقام هذا العام في أجمل شواطئ دانة الدنيا دبي شاطئ الشروق والذي سبق وأن استضاف الحدث قبل عامين أضاف إلى الكثير من الفعاليات الرياضية البحرية ومن بينها مهرجان دبي البحري الصيفي 2020.

وأشار هزيم القمزي إلى أن اللجنة المنظمة تعمل على إنجاح الحدث الكبير حيث اعتمدت البرنامج الزمني للحدث حيث ستبدأ فعاليات الجولة اعتباراً من يوم الخميس المقبل حيث تقرر انعقاد الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين لشرح مسار السباق والرد على كافة الاستفسارات وذلك عبر التقنيات الحديثة.

واختتم القمزي : تتواصل حالياً عملية التسجيل والتي تستمر يومياً حتى يوم الخميس المقبل .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز