ميثاء بنت محمد تقود فريق «الإمارات» أمام بنجاش

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في الثانية من بعد ظهر اليوم مباراتي المربع الذهبي لبطولة كأس ايفزا الفضية للبولو 2021 ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقا الحبتور وذئاب كافو، وفي الرابعة عصراً يلتقي فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم مع فريق بنجاش على أن يلعب الفريقان الفائزان يوم الجمعة المقبل على كأس ايفزا الفضية 2021 للبولو فيما تقام مباراة الترضية في الثانية من بعد الظهر اليوم نفسه.

وسيكون عشاق اللعبة على موعد مع لقاء قوي يجمع بين فريقي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش.

ويتطلع الفريق بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لتكرار الفوز الذي حققه على بنجاش في بداية مشوارهما بالبطولة بفوز مستحق وبنتيجة سبعة أهداف ونصف مقابل خمسة أهداف.

ويسعى فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور إلى مواصلة حصد العلامة الكاملة والفوز اليوم ليعلن عن نفسه طرفاً في المباراة الختامية المرتقبة يوم الجمعة، وقد أكد محمد الحبتور لفريقه أن فوزه في ختام الدور التمهيدي على ذئاب كافو صفحة من صفحات البطولة يجب أن تطوى، وأن يلعب الفريق كل مباراة بطريقة نهائي الكؤوس وأن يحترم خصومه حتى لا يقع في حسابات الوقت الإضافي أو ضربات الجزاء. وكان الحبتور حقق الفوز على ذئاب كافو في ختام الدور التمهيدي 11 - 6.

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