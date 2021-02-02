«الجودو»: 8 أوزان في بطولة الإمارات للشباب

المصدر: (أبوظبي - وام)

اطلع محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو على آخر الترتيبات والاستعدادات التي تقوم بها شعبة الجودو لإقامة بطولة الإمارات المفتوحة لفئة الشباب، التي ينظمها الاتحاد يوم الجمعة 12 فبراير الجاري بصالة نادي اتحاد كلباء بالمنطقة الشرقية ضمن برنامج الاتحاد لموسم 2020 - 2021.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن الفئات المسموح لها بالمشاركة في البطولة هي مواليد 2001، 2002، 2003، أما الأوزان المحددة للمشاركة فهي 8 أوزان، تحت 55، 60، 66، 73،81، 90، وتحت 100، وفوق 100 كجم.

وأكد رئيس الاتحاد أن البطولة تستهدف تأهيل ورفع مستوى الفئات العمرية التي تمثل مستقبل اللعبة، مشيراً إلى أن نجاح نادي اتحاد كلباء في تنظيم بطولة دوري أبطال الإمارات للجودو للشباب التي أقيمت الأسبوع الماضي بالصالة نفسها، كانت حافزاً مشجعاً لتنظيم البطولة الجديدة في المكان نفسه، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة حفاظاً على سلامة كل أعضاء أسرة الجودو في الدولة.

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