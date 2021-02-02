«عجمان لبناء الأجسام» 19 مارس

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

برعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وبالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام، تنطلق أول بطولة في عجمان لبناء الأجسام والفيزيك في التاسع عشر من مارس المقبل، وتم أمس الإعلان عن تفاصيل البطولة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة بحضور علي بن حيدر نائب رئيس اتحاد بناء الأجسام وسعود عبد العزيز الجسمي مدير الفعاليات بدائرة التنمية السياحية في عجمان وأحمد جوهر رئيس لجنة المنتخبات الوطنية.

وتعتبر البطولة الأولى من نوعها في العالم التي تعتمد على التقنيات الحديثة بالكامل ، وتم تحديد يومي 19 و20 مارس المقبل موعداً للبطولة .

إضافة حقيقية

وأوضح علي بن حيدر أن هذه البطولة تمثل إضافة حقيقية للنشاط في الإمارات. فيما أكد سعود الجسمي أن النسخة الأولى ستكون نواة للتحول إلى بطولة دولية في النسخة الثانية العام المقبل، بناءً على توجيهات الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي .

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