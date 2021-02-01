المحيربي: قضاة ملاعب اليد على أهبة الاستعداد لدوري الرجال

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أعلن عبدالسلام ربيع المحيربي نائب رئيس اتحاد اليد رئيس لجنة قضاة الملاعب بالاتحاد عن جهوزية قضاة ملاعب لعبة الأقوياء لمواصلة مشوارهم في ساحات اللعبة، وفق القواعد والإجراءات المتبعة منذ شهر سبتمبر الماضي خلال استكمال العديد من بطولات الموسم الماضي والتي تم ترحيلها للموسم الجديد، وتواصل إقامة بطولات الموسم الجديد وخاصة فئة الرجال.

وأوضح المحيربي أن لجنة قضاة الملاعب قد عقدت اجتماعها مع قضاة الملاعب عن طريق الاتصال المرئي وتم فيه مناقشة العديد من المواضيع والمواقف التي حدثت في الفترة الماضية، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الجديدة التي اتخذتها اللجنة لمراجعة وتدقيق عملية تسجيل اللاعبين بورقة تسجيل المباراة، تفادياً لما حدث في مباراة شباب الأهلي والعين، وخاصة ونحن مقبلون على استئناف مباريات دوري رجال اليد التي ستنطلق في الخامس من الشهر الجاري.

وأشار المحيربي إلى أنهم بانتظار تلقيهم بعض التغيرات التي طرأت على عدد من مواد قانون اللعبة والتي أفرزتها بعض المواقف في مباريات بطولة العالم في مصر، لعرضها على قضاة الملاعب في الدولة، وثمن في ختام حديثة تعاون الأندية في الفترة الماضية، ومشيراً إلى أن الأخطاء واردة والذي لا يعمل لا يخطئ.

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