الشامسي يطلق «شهر شرطة الشارقة الرياضي»

المصدر: الشارقة - البيان

شهد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، انطلاقة فعاليات «شهر شرطة الشارقة الرياضي»، التي أقيمت صباح أمس على ميادين الشرطة للرماية بالخضيرة، وذلك بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، ومشاركة المديرين العامين ونوابهم ومديري الإدارات.

وأكد اللواء الشامسي، خلال إطلاقه البرنامج الرياضي، الأهمية البالغة التي تمثلها الرياضة في حياة رجال الشرطة، وذلك لما تحققه من فوائد عديدة وفي مقدمتها الحفاظ على عنصري الصحة واللياقة البدنية، وهي من العناصر التي تلعب دوراً مهماً في الشعور بالسعادة الدائمة للإنسان، وتساهم في تعزيز جهود رجال الأمن للقيام بمهامهم وواجباتهم الوظيفية على الوجه الأكمل، ما يعد ترجمة لرؤى شرطة الشارقة المنسجمة مع أهداف وخطط وزارة الداخلية الهادفة إلى التنمية والتخطيط الفعال للموارد البشرية، وبما ينعكس إيجاباً في خدمة المجتمع، والحفاظ على أمنه واستقراره.

حرص

وأكد قائد عام شرطة الشارقة، حرص القيادة على إطلاق مثل هذه البرامج والفعاليات التي تشتمل على العديد من الأنشطة الرياضية، وذلك لما تحققه من فوائد صحية واجتماعية، تعزز من جودة الحياة بين منتسبي القيادة، وتضفي روح التعاون والتنافس في ما بينهم بعيداً عن روتين العمل اليومي.

وجاء أول انطلاق لفعاليات شهر شرطة الشارقة الرياضي ببطولة الرماية لإسقاط الصحون «مسدس»، والتي أظهرت مهارات عالية للمشاركين بها في التعامل مع الأهداف والشواخص، حيث أشاد اللواء الشامسي بالمستوى الفني المتميز الذي قدموه، مهنئاً الفائزين بالمراكز الأولى، وشاكراً المشرفين والمنظمين على ما بذلوه من جهود أسهمت في انطلاق الفعالية بنجاح.

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