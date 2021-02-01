الطيارة اللاسلكية تدشن «فخر الأجيال للصيد»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دشنت أمس منافسات الطيارة اللاسلكية بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور (التلواح)، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية، وتعد البطولة الأهم التي تتصدر روزنامة مسابقات الصيد بالصقور في بطولات فزاع التراثية، وتتواصل حتى 16 فبراير الجاري بمشاركة كبيرة من نخبة الصقارين وأجود الصقور. وجاءت انطلاقة الطيارة اللاسلكية حافلة بالقوة والندية، وفي شوطي الشيوخ، حقق فريق «أف 3» المركز الأول في شوط الطيارة اللاسلكية الشيوخ فرخ، بواسطة الطير «ماجنوم» بزمن 52.972 ثانية، يليه فريق الظفرة بالطير «أس 44» بزمن 53.629 ثانية، وثالثاً «أف 3» بالطير «الهبوب» بزمن 53.732 ثانية.

أما في شوط الطيارة اللاسلكية الشيوخ جرناس، فأكد فريق «أف 3» تفوقه، محققاً المركز الأول بالطير «100» بزمن 52.169 ثانية، يليه فريق الظفرة بالمركزين الثاني والثالث. وفي شوطي العامة، حقق محمد خليفة بالجافلة، المركز الأول في شوط الطيارة اللاسلكية العامة فرخ، بواسطة الطير «إس 1». وفي الطيارة اللاسلكية العامة جرناس، حقق المركز الأول محمد خليفة بالجافلة، بالطير «براق» بزمن 51.219 ثانية.

وأكد دميثان بن سويدان، رئيس لجنة الصيد بالصقور في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن التعديلات التطويرية التي تم إدخالها على منافسات الطيارة اللاسلكية من خلال إقامة الأشواط بشكل كامل لمسافة كيلومتر ونصف، دون القيام بذلك ذهاباً وإياباً، ساهمت في رفع قوة المنافسات.

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