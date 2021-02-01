«سوق دبي الحرة للتنس» 7 مارس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أعلنت سوق دبي الحرة، الجهة المالكة والمنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، عن انطلاق النسخة الـ 29 من الفعالية، والتي ستقام على أرض استاد سوق دبي الحرة للتنس خلال الفترة ما بين 7 و20 مارس 2021.

وتعد هذه البطولة واحدة من أرقى الفعاليات الرياضية التي تستضيفها دولة الإمارات، حيث ستنطلق مع بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات 1000 نقطة، من 7 ولغاية 13 مارس، بمشاركة مجموعة من ألمع نجمات الكرة الصفراء، منهن 56 من أفضل لاعبات العالم، والتي تليها بطولة محترفي التنس 500 نقطة، من 14 ولغاية 20 مارس، والتي سينضم إليها كوكبة من أشهر لاعبي التنس حول العالم.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يسعدنا أن نستضيف مرة أخرى واحدة من أكثر الفعاليات الرياضية شهرة على أجندة الرياضات العالمية، والتي تستضيفها دبي، وستحتفي هذه البطولة هذا العام بالدورة الحادية والعشرين على إطلاق بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات والدورة التاسعة والعشرين على انطلاق بطولة محترفي التنس».

نقل مباشر

وفيما يتعلق بالقيود المفروضة على الحضور الجماهيري، قال صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: «نتطلع إلى استضافة دورة أخرى ناجحة ، فعلى الرغم من أن المدرجات كانت مكتظة بالمشجعين خلال السنوات السابقة من البطولة، فإنه يتوجب علينا في هذا العام أن يكون عدد المشجعين محدوداً بما يتماشى مع القوانين والإرشادات الخاصة بفيروس (كوفيد 19)».

وتابع تهلك: «سنعلن خلال الفترة المقبلة عن المعلومات والتحديثات الخاصة بهذه الفعالية وخاصة للمشجعين الراغبين بحضور المنافسات مباشرة من أرض استاد سوق دبي الحرة، إلى جانب نقل مجريات جميع المباريات بشكل مباشر على قنوات دبي الرياضية، والتي يمكن لجميع المشجعين حول العالم مشاهدتها».

يُذكر أن الرومانية سيمونا هاليب تُوّجت العام الماضي بقلب السيدات، و حصد الصربي نوفاك دجوكوفيتش لقب الرجال.

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