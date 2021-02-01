«زيورخ» و«الشقي» نجما «غناضة الشراعية»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

سيطرت محامل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على المراكز الأولى في سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أول من أمس، بالعاصمة أبوظبي، وأقيم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وبلغ إجمالي جوائزه 3.5 ملايين درهم.

وتوج المحمل «زيورخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب السباق الذي يعد الجولة الثانية في سباقات فئة 60 قدماً الموسم الحالي، فيما حل في المركز الثاني «الشقي» لسموه أيضاً، بينما جاء في المركز الثالث «مفارج» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

توّج الفائزين في السباق ماجد عبدالله المهيري عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بحضور ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي للنادي.

وهنأ أحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة النادي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بفوز محامل سموه باللقب ، موجهاً التهنئة في الوقت ذاته إلى جميع المشاركين على المستوى المتميز الذي يليق بواحد من أكبر سباقات المحامل الشراعية.

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