الإنجليزي كايسي بطل «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

توج اللاعب الإنجليزي بول كايسي بلقب النسخة الـ32 من بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» التي أقيمت في نادي الإمارات للغولف بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم تنافسوا على جوائز مالية تبلغ 3.25 ملايين دولار أمريكي في البطولة التي تعد الأعرق بالمنطقة في الجولة الأوروبية للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي». وجاء فوز كايسي - المصنف 27 عالمياً باللقب - بعد منافسة قوية في الجولة الختامية التي أقيمت أمس على ملعب المجلس حيث أنهى الجولة بمجموع ضربتين تحت المعدل وبالمجمل الكلي حقق نتيجة 17 ضربة تحت المعدل على مدار الجولات الأربع للبطولة.

ونال اللاعب البالغ من العمر 43 سنة كأس «الدلة العربية» الشهيرة وحصل على جائزة مالية تبلغ 527.180 ألف دولار أمريكي «نحو مليوني درهم إماراتي» في مراسم التتويج التي شهدها معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان حاكم دبي وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية. كما حضر التتويج عبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وعادل الزرعوني نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز