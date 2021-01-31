عمومية الآسيوي للرجبي تعتمد تمديد رئاسة الظالعي حتى 2024

المصدر: وام

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرجبي اجتماعها غير العادي صباح اليوم افتراضيا عبر برنامج الاتصال المرئي" زوم".

ترأس الجلسة الإماراتي قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي و حضرها 33 عضوا هم كل أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد القاري كاملي العضوية والمساندين إلى جانب مدير التطوير والعلاقات الدولية ممثلا عن الاتحاد الدولي للعبة ديفيد كارجي.

وتقرر بأغلبية 23 صوتا اعتماد تمديد الفترة الانتخابية لمجلس إدارة الاتحاد القاري برئاسة قيس الظالعي من عامين إلى 4 أعوام أسوة بكافة الاتحادات القارية الأخرى في مختلف الرياضات، وكذلك أسوة بالاتحادات الدولية، واللجنة الأولمبية الدولية، ورغبة في الانتهاء من مشروعات التطوير الكبرى التي أعلن عنها قيس الظالعي خلال برنامجه الانتخابي الموسع، سواء في مجال نشر اللعبة، أو صناعة الأبطال، أو إعادة هيكلة وتحفيز الاتحاد القاري ليكون واحدا من أهم الاتحادات القارية الفاعلة على المستوى العالمي.

وكان الظالعي قد فاز بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي في 17 نوفمبر عام 2019 بعد منافسة شرسة خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت بجزيرة بالي الإندونيسية وحصل خلالها على 20 صوتا مقابل 8 أصوات للمنافس الياباني ليصبح أول رئيس عربي لاتحاد قاري لرياضة جماعية أولمبية.

و توجه الظالعي بالشكر للاتحاد الدولي للرجبي الذي منحه فرصة ذهبية لتأكيد قرار أعضاء الجمعية العمومية تمديد الفترة الانتخابية الى 4 سنوات لتنتهي في 2024 و تجديد ثقة الاتحادات الوطنية فيه كرئيس للاتحاد القاري، مشيرا إلى أن فترة السنوات الأربع ستكون مناسبة لإنهاء كل مشروعات التطوير التي تستحقها قارة آسيا، وأنه على ثقة من الانتهاء من ترتيب البيت من الداخل في الاتحاد، وتفعيل دور اللجان المختلفة، وتطبيق مبدأ المناطق الجغرافية في القارة، والذي تم الإعلان عنه من قبل، والعمل على محاور عدة في دعم تطوير المسابقات والبطولات، واعتماد برامج واعدة لنشر اللعبة في مختلف الدول، وتأهيل الكوادر المختلفة على أفضل صورة وأوضح أن أبناء الإمارات حينما يتحملون المسؤولية في أي منظمة دولية، يبحثون عن التميز والوصول إلى "الرقم واحد".

وقال الظالعي:" سأستمد العون من الله و الثبات، والإرادة من الدعم الكبير الذي حظيت به في الجمعية العمومية غير العادية اليوم حيث أنها أعادت التأكيد على ما قررته من قبل في 6 سبتمبر 2020، وهو تمديد الفترة الانتخابية من عامين إلى 4 أعوام، وأود هنا أن أتقدم بالشكر إلى جميع الاتحادات الوطنية التي مارست حقها بشكل ديموقراطي رائع، وأعدهم جميعا باستكمال مسيرة النجاح التي بدأناها سويا اعتبارا من نوفمبر 2019 عندما منحوني الثقة لترأس أكبر اتحاد قاري لرياضة الرجبي الأولمبية".

كان الاتحاد الدولي للعبة قد طلب إعادة الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 6 سبتمبر 2020 و تم الاقرار خلالها بتمديد الفترة الانتخابية لمدة 4 سنوات، وذلك بسبب غياب 4 أعضاء عن الاجتماع ومطالبتهم بالإعادة لتسجيل موقفهم، واستجاب الظالعي لطلب الاتحاد الدولي، وقام بتوجيه الدعوة إلى الجميع مجددا لعقد الجمعية العمومية اليوم، والتي حظيت بحضور 29 اتحادا لهم حق التصويت، بالإضافة إلى 4 اتحادات أخرى "مساندة" ما زالت في طور استكمال شروط العضوية الكاملة هي العراق، والمملكة العربية السعودية، فلسطين و كمبوديا.

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