بطولة سوق دبي الحرة للتنس تنطلق 7 مارس المقبل

المصدر: وام

أعلنت سوق دبي الحرة، الجهة المالكة والمنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، عن انطلاق منافسات النسخة الـجديدة من البطولة 2021 على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس خلال الفترة من 7 الى 20 مارس 2021.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيانها الصادر اليوم أنه جرى تأخير الموعد السنوي للبطولات التي تقام هذا العام، نظراً للأوضاع الراهنة التي فرضتها الجائحة العالمية على أجندة بطولات التنس العالمية، ومنها بطولة أستراليا المفتوحة، التي تم تأخير انطلاقها إلى 8 فبراير 2021.

وتعد هذه البطولة واحدة من أهم الفعاليات الرياضية التي تستضيفها الإمارات، لتنس السيدات فئة ال 1000 نقطة، بمشاركة نخبة من ألمع نجمات الكرة الصفراء، وتليها بطولة محترفي التنس فئة ال 500 نقطة، خلال الفترة من 14 وحتى 20 مارس، بمشاركة كوكبة من أشهر لاعبي التنس في العالم. وتتميز نسخة هذا العام من البطولة بزيادة عدد اللاعبين في القرعة إلى 48 لاعباً، الأمر الذي يتيح للمشجعين فرصة مشاهدة عدد أكبر من نجوم الرياضية في دبي.

وطالت تداعيات الجائحة العالمية العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية بما في ذلك تواجد المشجعين على مدرجات الملاعب، إلا أن بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2021 سترحب بعدد محدود من المشجعين لمشاهدة المنافسات بين نجومهم المفضلين مع تطبيق جميع الإجراءات الصحة والسلامة المتبعة والخاصة بفيروس (كوفيد-19).

وقال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: "يسعدنا أن نستضيف مرة أخرى واحدة من أكثر الفعاليات الرياضية شهرة على أجندة الرياضات العالمية، وستحتفي البطولة هذا العام بالدورة الحادية والعشرين على إطلاق بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات والدورة التاسعة والعشرين على انطلاق بطولة محترفي التنس، وقد حصدت كلتاهما العديد من الجوائز العالمية على مرّ السنين".

وأضاف ماكلوكلين: "شهدت البطولة منذ انطلاقها مشاركة نخبة من لاعبي التنس بمن فيهم المصنفون الأوائل، ونسعى إلى مواصلة هذا النهج باستضافة ألمع النجوم الحاليين للانضمام إلى المنافسات الاستثنائية التي ستملأ أرض الملعب على مدار أسبوعي البطولة".

وقام منظمو البطولة بتشكيل اللجنة المنظمة برئاسة راميش كيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة، حيث تعمل اللجنة بشكل وثيق مع مجلس دبي الرياضي، واللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارات وهيئة الصحة بدبي على استكمال الإجراءات المطلوبة لاستضافة الحدث وبما يتماشى مع أعلى معايير الصحة والسلامة الخاصة بجائحة (كوفيد-19).

وقال كيدامبي: "نتوجه بالشكر إلى كل الجهات الحكومية في الدولة على دعمها المتواصل للبطولة، إذ فرضت الجائحة علينا القيام بالمزيد من الإجراءات التي من شأنها تأمين انطلاق البطولة وضمان صحة وسلامة اللاعبين والجمهور وأطقم العمل والضيوف من كبار الشخصيات، وذلك من خلال الامتثال للإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة بما يحقق تنظيماً آمناً وناجحاً للبطولة في دبي".

وفي تعليقه على الضوابط والإجراءات المفروضة على سعة استاد سوق دبي الحرة قال صلاح تهلك مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: "نتطلع إلى استضافة دورة أخرى ناجحة من بطولات سوق دبي الحرة للتنس، فعلى الرغم من أن المدرجات كانت مكتظة بالمشجعين خلال السنوات السابقة من البطولة، فإنه يتوجب علينا في هذا العام أن يكون عدد المشجعين محدوداً بما يتماشى مع القوانين والإرشادات الخاصة بفيروس (كوفيد-19)".

وتابع تهلك: "سنعلن خلال الفترة المقبلة عن المعلومات والتحديثات الخاصة بهذه الفعالية وخاصة للمشجعين الراغبين بحضور المنافسات مباشرة من أرض استاد سوق دبي الحرة، إلى جانب نقل مجريات جميع المباريات بشكل مباشر على قنوات دبي الرياضية والتي يمكن لجميع المشجعين حول العالم مشاهدتها".

يُذكر أن الرومانية سيمونا هاليب تُوّجت العام الماضي وللمرة الثانية بكأس الدورة الـ 20 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، عقب فوزها الصعب على الكازاخية إلينا ريباكين، في حين حصد الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، لقبه الخامس في بطولة سوق دبي الحرة للتنس بعد تغلبه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي كان يحاول الدفاع عن لقبه.

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