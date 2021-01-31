مهرجان محمد بن زايد للهجن في أم القيوين 4 فبراير

المصدر: (أم القيوين- وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينطلق في الرابع من فبراير المقبل، بمنطقة اللبسة بإمارة أم القيوين، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «اللبسة- 2021»، الذي يقام للعام العاشر على التوالي، بمختلف مناطق الدولة.

وتشمل منافسات المهرجان، الذي يستمر حتى 11 فبراير، سباقات الهجن ومزاينة الإبل والمحالب، وتضم سباقات الهجن فئات «الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول»، تتنافس من خلالها هجن الجماعة على 170 شوطاً، و12 رمزاً، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز للفائزين في أشواط الرموز للحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا، حيث يحصل الفائزون على كأس+ مليون ونصف المليون درهم لأشواط الأبكار، وكأس+ مليون درهم لأشواط الجعدان، فيما ينال الفائزون في اليوم الختامي المخصص للحول والزمول، سيف + 3 ملايين درهم لشوط الحول الرئيس، وسيف+ مليونين ونصف المليون درهم لشوط الحول المحليات.

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